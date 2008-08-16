En hızlı kim olacak?



Pekin Olimpiyatları 100 metre finaline kalan süre kısaldıkça heyecan da aynı oranda artmya devam ediyor. Bugün koşulacak yarışta dünya şampiyonu Tyson Gay, dünya rekortmeni Usain Bolt ve eski rekortmen Asafa Powell olimpiyat altın madalyasına ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.



Asrın koşusuyla ilgili aylar öncesinden yapılan değerlendirmelerde kuşkusuz iki isim öne çıkıyordu. Powell ve Gay arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağı üzerinde yapılan yorumlar yeni bir rekorun Pekin’de inşa edileceği üzerine kurulmuştu. Ancak bu düşüncelerin olgunlaşmaya başladığı zaman ile Olimpiyat Oyunları arasında kalan zaman arasına hızıyla yetişen Bolt böylesine büyük bir organizasyonda kazanan olmanın iki isme bırakılmayacak kadar büyük bir onur olduğunu gözler önüne seriyordu.



21 yaşındaki Bolt mayıs ayında dünyanın bir numarası olmaya ha kazandığı 9.72’lik derecesiyle hem vatandaşı Powell’ın hem de son şampiyon Gay’in çok performanslarının çok daha üzerinde koşmaları gerektiğinin altını çiziyordu.



Bolt: kendimi ödüllendireceğim



Olimpiyatların en gözde yarışı 100 metre finalinde kazanması durumunda otomobil merakıyla bilinen Boltu’un kendisini BMW-5 serisiyle ödüllendireceği belirtiliyor. 1.96’lık boyuyla daha çok uzun mesafe koşularına yakıştırılan rüzgarın oğlu, 10 saniyeyi bulmayan yarış süresince arabaları düşündüğünü ve yarışı düşünmesi durumunda başarısız olacağını belirtiyor.



Gay: Düya rekorunu kırmalıyım



Geçtiğimiz yıl Osaka'da 100 ve 200 metrede dünya şampiyonu olan Gay, Pekin'de mutlu sona ulaşabilmek için Bolt'un 9.72 saniyelik rekorunu kırması, hatta 9.7 saniyenin altına inmesi gerekebileceğini düşünüyor. Gay, “Bolt 9.72 koştuğu zaman 9.6'lı bir derece yapmam gerekeceğini fark ettim, aklıma da bunu iyice yerleştirdim. Bu rekor mutlaka geliştirilebilir. Rüzgarsız da 9.7'nin altına inebileceğime inanıyorum” dedi.



Powell ülkesinde çok seviliyor



Vatandaşı Bolt rekorunu geçmeden önce dünyanın en hızlı sprinteriydi. 2005, 2006 ve 2007’de 3 tane 9.77 bir tane de 9.74 koşarak son dönemde elde edilen bir çok derecenin altına imza attı. Bir rahibin 6. çocuğu olan Powell, popülaritesine karşın ülkesinden ayrılmadığı için ülkesinde çok sevilen bir atlet.



TEMPO24 / CE