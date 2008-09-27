En hızlı Hamilton

İlgili haberler



Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Felipe Massa'dan yaklaşık 0.1 saniye daha hızlıydı.İkinci antrenman turunun en hızlı ismi Renault'dan Fernando Alonso oldu. İspanyol pilotun yanı sıra McLaren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Heikki Kovalainen ile Felipe Massa da ikinci seansta 1.46'nın altına inmeyi başardı.Red Bull'dan Mark Webber, Marina Bay pistinde kaza yapan ilk pilot unvanını aldı. Webber'in ilk serbest antrenman seansı, attığı beşinci turda bariyerlere çarparak sona erdi.Pilotlara zor anlar yaşatan son virajda Rubens Barrichello duvara çarptı. Kovalainen ve Toyota'dan Jarno Trulli de aynı yerde spin attı.İkinci serbest antrenmanında süre bittiği sıralarda Toyota pilotu Timo Glock spin atarak duvara çarptı.1 L. Hamilton McLaren 1:45.5182 F. Massa Ferrari 1:45.5983 K. Raikkonen Ferrari 1:45.9614 H. Kovalainen McLaren 1:46.4635 R. Kubica BMW 1:46.6186 N. Rosberg Williams 1:46.7107 F. Alonso Renault 1:46.7258 N. Heidfeld BMW 1:46.9649 N. Piquet jr. Renault 1:47.17510 J. Button Honda 1:47.27711 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:47.57012 K. Nakajima Williams 1:47.66213 T. Glock Toyota 1:47.70614 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:48.09715 D. Coulthard Red Bull 1:48.51716 R. Barrichello Honda 1:48.72517 A. Sutil Force India F1 1:48.83918 G. Fisichella Force India F1 1:48.90619 J. Trulli Toyota 1:49.06420 M. Webber Red Bull 1:53.7031 F. Alonso Renault 1:45.6542 L. Hamilton McLaren 1:45.7523 F. Massa Ferrari 1:45.7934 H. Kovalainen McLaren 1:45.7975 N. Rosberg Williams 1:46.1646 R. Kubica BMW 1:46.3847 K. Raikkonen Ferrari 1:46.5808 J. Button Honda 1:46.9019 K. Nakajima Williams 1:47.01310 T. Glock Toyota 1:47.04611 M. Webber Red Bull 1:47.13712 N. Piquet jr. Renault 1:47.14513 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:47.30014 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:47.48715 D. Coulthard Red Bull 1:47.64016 N. Heidfeld BMW 1:47.76017 G. Fisichella Force India F1 1:47.96518 R. Barrichello Honda 1:48.00919 J. Trulli Toyota 1:48.05920 A. Sutil Force India F1 1:48.311