En hızlı Hamilton

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde Cuma serbest antrenmanlarının en hızlı ismi Lewis Hamilton oldu.
Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Felipe Massa'dan yaklaşık 0.1 saniye daha hızlıydı.
İkinci antrenman turunun en hızlı ismi Renault'dan Fernando Alonso oldu. İspanyol pilotun yanı sıra McLaren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Heikki Kovalainen ile Felipe Massa da ikinci seansta 1.46'nın altına inmeyi başardı.
Red Bull'dan Mark Webber, Marina Bay pistinde kaza yapan ilk pilot unvanını aldı. Webber'in ilk serbest antrenman seansı, attığı beşinci turda bariyerlere çarparak sona erdi.
Pilotlara zor anlar yaşatan son virajda Rubens Barrichello duvara çarptı. Kovalainen ve Toyota'dan Jarno Trulli de aynı yerde spin attı.
İkinci serbest antrenmanında süre bittiği sıralarda Toyota pilotu Timo Glock spin atarak duvara çarptı. Birinci antrenman sonuçları
1 L. Hamilton McLaren 1:45.518
2 F. Massa Ferrari 1:45.598
3 K. Raikkonen Ferrari 1:45.961
4 H. Kovalainen McLaren 1:46.463
5 R. Kubica BMW 1:46.618
6 N. Rosberg Williams 1:46.710
7 F. Alonso Renault 1:46.725
8 N. Heidfeld BMW 1:46.964
9 N. Piquet jr. Renault 1:47.175
10 J. Button Honda 1:47.277
11 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:47.570
12 K. Nakajima Williams 1:47.662
13 T. Glock Toyota 1:47.706
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:48.097
15 D. Coulthard Red Bull 1:48.517
16 R. Barrichello Honda 1:48.725
17 A. Sutil Force India F1 1:48.839
18 G. Fisichella Force India F1 1:48.906
19 J. Trulli Toyota 1:49.064
20 M. Webber Red Bull 1:53.703 İkinci antrenman sonuçları
1 F. Alonso Renault 1:45.654
2 L. Hamilton McLaren 1:45.752
3 F. Massa Ferrari 1:45.793
4 H. Kovalainen McLaren 1:45.797
5 N. Rosberg Williams 1:46.164
6 R. Kubica BMW 1:46.384
7 K. Raikkonen Ferrari 1:46.580
8 J. Button Honda 1:46.901
9 K. Nakajima Williams 1:47.013
10 T. Glock Toyota 1:47.046
11 M. Webber Red Bull 1:47.137
12 N. Piquet jr. Renault 1:47.145
13 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:47.300
14 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:47.487
15 D. Coulthard Red Bull 1:47.640
16 N. Heidfeld BMW 1:47.760
17 G. Fisichella Force India F1 1:47.965
18 R. Barrichello Honda 1:48.009
19 J. Trulli Toyota 1:48.059
20 A. Sutil Force India F1 1:48.311 İlgili haberler