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Spor

En hızlı atletler Kayseri'de belirlendi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen En Hızlı Atlet Seçme Yarışmaları'nın bir ayağı da Kayseri'de yapıldı

19 Nisan 2018 20:26

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen En Hızlı Atlet Seçme Yarışmaları\'nın bir ayağı da Kayseri\'de yapıldı.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pistinde 60 ve 80 metre uzunluğundaki kulvarlarda yapılan yarışlara 10-14 yaşlar arasında erkek ve kız sporcular katıldı. 
Toplam 10 ilden 400 sporcunun katıldığı yarışlarda, kategorilerinde ilk üç sıraya giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışlar sonucunda kategorilerinde birinci olan 10 sporcu Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Organizasyonla ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, \"Atletizm Federasyonu\'nun düzenlediği Türkiye\'nin en hızlı atletlerini belirleme yarışmaları devam ediyor\" dedi. 
Eskici açıklamasının devamında, \"Burada hedef; kısa mesafede belirlenen kulvarda Türkiye\'nin en hızlı sporcusunu bulmaktır. Bu yetenekleri keşfetmek için çalışmalar yapılıyor. Yarışmalar şu an Türkiye\'de 7 ayrı bölgede gerçekleştiriliyor. Yarışmalar sonrasında finallere kalan sporcular ülkemizi uluslararası alanda temsil edecekler. Atletizmin gelişmesi için bu proje çok güzel bir organizasyondur. Federasyonumuza ve destek veren firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri, artık bir spor ve organizasyon şehridir. Böyle organizasyonlar bizim şehrimize veriliyor. Bakanlığımızın buradaki genel düşüncesi sorunsuz bir şekilde program yapılmasıdır. Gelen kafileler şehre ekonomik olarak bir katkı niteliğindedir. Böyle güzel organizasyonlar olduğunda sporcu kafileleri Kayseri\'yi tercih ediyor. Atletizmde de bu aynı şekilde. Burada güzel bir tesis var\" diye konuştu.

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