En hırçınları Ayhan!..



Galatasaray'ın, Turkcell Süper Lig'de bu sezonun 16 maçlık bölümündeki en hırçın futbolcuları, 1'er kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart gören Ayhan ve 2 sarı kart gören Lincoln oldu.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde Çek yıldız Milan Baros ise 5 sarı kartla sarı-kırmızılı takımın en fazla kart gören 3. oyuncusu oldu.



Galatasaray savunmasının ortasında oynayan Meira 4, Servet ise 3 sarı kartla 16 maçlık ilk bölümü tamamladı.



CENTİLMENLER



Galatasaray'da 10 futbolcu ise hiç kart görmeyerek, centilmenler listesine girdi.



Sarı-kırmızılı ekipte De Sanctis, Hakan, Mehmet Topal, Volkan, Alparslan, Linderoth, Barış, Hasan, Mehmet Güven ve Yaser, hiç sarı kart görmediler. Kewell ise sadece 1 sarı kartla ilk bölümü tamamladı.



2 KIRMIZI, 34 SARI KART



''Cim Bom'', Turkcell Süper Lig'in 16 maçlık ilk bölümünü toplam 36 kartla tamamladı.



Galatasaraylı futbolcular, hakemlerden 2 kırmızı, 34 de sarı kart gördü.



Sarı-kırmızılıların kart tablosu şöyle:





Futbolcu Kırmızı Sarı



-------- ------- ----



Ayhan 1 5



Lincoln 1 2



Baros - 5



Meira - 4



Servet - 3



Emre Aşık - 2



Barış - 2



Aydın - 2



Sabri - 2



Arda - 2



Nonda - 2



Ümit - 2



Kewell - 1