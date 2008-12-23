En hırçınları Ayhan!..

Galatasaray'ın, Turkcell Süper Lig'de bu sezonun 16 maçlık bölümündeki en hırçın futbolcuları, 1'er kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart gören Ayhan ve 2 sarı kart gören Lincoln oldu.
Ligin 16 haftalık ilk bölümünde Çek yıldız Milan Baros ise 5 sarı kartla sarı-kırmızılı takımın en fazla kart gören 3. oyuncusu oldu.
Galatasaray savunmasının ortasında oynayan Meira 4, Servet ise 3 sarı kartla 16 maçlık ilk bölümü tamamladı.
CENTİLMENLER
Galatasaray'da 10 futbolcu ise hiç kart görmeyerek, centilmenler listesine girdi.
Sarı-kırmızılı ekipte De Sanctis, Hakan, Mehmet Topal, Volkan, Alparslan, Linderoth, Barış, Hasan, Mehmet Güven ve Yaser, hiç sarı kart görmediler. Kewell ise sadece 1 sarı kartla ilk bölümü tamamladı.
2 KIRMIZI, 34 SARI KART
''Cim Bom'', Turkcell Süper Lig'in 16 maçlık ilk bölümünü toplam 36 kartla tamamladı.
Galatasaraylı futbolcular, hakemlerden 2 kırmızı, 34 de sarı kart gördü.
Sarı-kırmızılıların kart tablosu şöyle:
Futbolcu Kırmızı Sarı
-------- ------- ----
Ayhan 1 5
Lincoln 1 2
Baros - 5
Meira - 4
Servet - 3
Emre Aşık - 2
Barış - 2
Aydın - 2
Sabri - 2
Arda - 2
Nonda - 2
Ümit - 2
Kewell - 1