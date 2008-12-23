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Spor

En hırçınları Ayhan!..

Galatasaray'ın, bu sezonun 16 maçlık bölümündeki en hırçın futbolcuları, Ayhan ve Lincoln oldu.

23 Aralık 2008 02:00


Galatasaray'ın, Turkcell Süper Lig'de bu sezonun 16 maçlık bölümündeki en hırçın futbolcuları, 1'er kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart gören Ayhan ve 2 sarı kart gören Lincoln oldu.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde Çek yıldız Milan Baros ise 5 sarı kartla sarı-kırmızılı takımın en fazla kart gören 3. oyuncusu oldu.

Galatasaray savunmasının ortasında oynayan Meira 4, Servet ise 3 sarı kartla 16 maçlık ilk bölümü tamamladı.

CENTİLMENLER

Galatasaray'da 10 futbolcu ise hiç kart görmeyerek, centilmenler listesine girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte De Sanctis, Hakan, Mehmet Topal, Volkan, Alparslan, Linderoth, Barış, Hasan, Mehmet Güven ve Yaser, hiç sarı kart görmediler. Kewell ise sadece 1 sarı kartla ilk bölümü tamamladı.

2 KIRMIZI, 34 SARI KART

''Cim Bom'', Turkcell Süper Lig'in 16 maçlık ilk bölümünü toplam 36 kartla tamamladı.

Galatasaraylı futbolcular, hakemlerden 2 kırmızı, 34 de sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılıların kart tablosu şöyle:


Futbolcu Kırmızı Sarı

-------- ------- ----

Ayhan 1 5

Lincoln 1 2

Baros - 5

Meira - 4

Servet - 3

Emre Aşık - 2

Barış - 2

Aydın - 2

Sabri - 2

Arda - 2

Nonda - 2

Ümit - 2

Kewell - 1

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