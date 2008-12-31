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Spor

'En güzeli transferim'

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, 2008 yılında en sevindiği gelişmenin, Fenerbahçe'ye transferinin olduğunu söyledi.

31 Aralık 2008 02:00

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, 2008 yılında en sevindiği gelişmenin, Fenerbahçe'ye transferinin olduğunu söyledi.

Fenerbahçe kulübünün resmi internet sitesine, 2008 yılını değerlendiren ve 2009 yılından beklentilerini anlatan Emre, şunları kaydetti:

"2008'de çok önemli bir milli takım başarısı yakaladık ve sonrasında benim için çok önemli olan evlilik yoluna girdim. Ardından bir diğer olay çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'ye geldim. Çok hareketli bir yıl oldu 2008. Birkaç sakatlık ve sıkıntı dışında memnunum diyebilirim. Bakıldığında, unutamadığım en üzücü olay Hasan Doğan'ı kaybetmemizdi. Benim için çok büyük bir üzüntü. Çok farklı bir dosttu, çok farklı bir ağabeydi. İnanamadığım olaylardan bir tanesiydi. Türk futbol ailesi adına büyük bir kayıptı."

"2008'de en çok sevindiğim olay ise Fenerbahçe'ye transfer olmamdı" diyen Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya ani bir kararla geldim ve çok güzel bir ortam buldum. 2009'a başlarken de ciddi bir karar aldım. Evlilikte mutluluk ve huzur istiyorum. Her ne kadar başarılı olsanız da, sağlık her şeyden önemli. Kulübümüz adına önce sağlıklı daha sonra da mutluluk dolu günler diliyorum. Dediğim gibi sağlık her şeyden önemli. 2009 yılında önce herkese bol sağlık, sonra da bol mutluluk diliyorum."

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