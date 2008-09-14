Faaliyetlerini ülkede kültür sanatın gelişmesi için sosyal sorumluluk projesi olarak gören Bigalı'ya göre en güzel rekabet sanat için yapılandır... Bu yüzden de diğer kurumların yaptığı etkinliklerin artması onu çok heyecanlandırıyor.



18 yıl önce Akbank'ın düzenlediği küçük çaplı bir etkinlik olarak yola koyulan Caz Festivali bugün İstanbul'un en önemli festivallerinden biri. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ile sanat merkezinin etkinliklerini ve ekim ayında başlayacak Caz Festivali'nin serüvenini konuştuk. Çünkü Derya Bigalı'nın mesleki kariyerinin değişimi ve gelişimini de bu festival belirlemiş.



Derya Bigalı, 1986 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiş. On yıl boyunca yurtiçinde ve dışında mesleğini sürdürmüş. Almanya'dan dönüp Akbank Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışmaya başladığında Caz Festivali'nden haberdar olmuş ve bu işin sorumluluğunu üstlenmeye karar vermiş.



Banka yönetimi onun müziğe olan ilgisini bildiği için bu fikre olumlu bakmış. Aslında bu seçim o yıllarda en çok para kazandıran sektörü bıraktığı, daha az kazanmayı göze aldığı için büyük fedakârlık olmuş. 12 yıldır bu görevi sürdürüyor. Son beş yıldır da Akbank Sanat'ın tüm etkinliklerinin organizasyonunu üstlenmiş.



Akbank'ın birçok alanda sanata desteği var. Akbank Çocuk Tiyatrosu 36 yılı geride bırakmış. Akbank Oda Orkestrası 1992'de kurulmuş. Akbank Caz ise Türkiye'nin ilk caz festivali. O zamanki Genel Müdür Hamit Belli'nin önerisiyle hayata geçmiş. Çağdaş Dans Topluluğu, Kısa Film Festivali, Zeynep Tanbay Dans Projesi ve Yeni Kuşak Tiyatrosu Akbank Sanat Merkezi çatısı altında etkinliklerini sürdürüyor. Ayrıca yılda altı kez kavramsal sanat sergileri açılıyor, atölye çalışmaları düzenleniyor.



Yaptığımız sponsorluk değil



Derya Bigalı'ya göre yaptıkları etkinlikler sponsorluk olarak adlandırılmamalı. "Akbank'ın sanat bölümü, kültür sanatın ülkedeki gelişimi için sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor" diyor. En unutamadığı etkinliklerden biri de Akbank'ın Nemrut'u kurtarma projesi kapsamında 14 Temmuz 2001'de Akbank Oda Orkestrası'nın Nemrut Dağı'ndaki konseri ve "Abuzer'in Yeri"ndeki sıra gecesi.



İstiklal Caddesi'nin hemen girişinde bulunan Akbank Sanat Kültür Merkezi'ne yılda ortalama 200 bin izleyici geliyormuş. Yaptıkları 700'e yakın etkinliğin büyük bir bölümü de bu binada.

Ama bu güzel binanın giriş katına Teknosa hiç yakışmıyor. Eskiden önünden geçerken girip içerideki bir sergiyi dolaşıp çıkabilirdiniz. Bigalı'ya göre bu durum yakında değişecek. Elektronik mağazası için başka bir bina aranıyormuş.



Akbank Caz Festivali



18. Akbank Caz Festivali profesyonel bir organizasyonun, Pozitif'in desteği ile yapılıyor. Onlar sanatçıların getirilmesini düzenliyorlar. Projelendirme, reklam, tanıtım ve tüm koordinasyon ise Akbank Sanat'a ait.



Derya Bigalı, dünyanın en ünlü caz ustalarını Türkiye'ye getirdiklerini ama asıl hedeflerinin ülkemizdeki genç cazcıları festivalin bünyesine dahil ederek Türkiye'de cazın gelişimine destek olduğunu söylüyor.



Gerçekten de bundan 18-20 yıl öncesine dek Türkiye'de çok sayıda bir caz dinleyicisi yoktu. Ama gerek Akbank Caz gerek İstanbul Caz Festivali sayesinde neredeyse ülkemize gelmeyen ünlü cazcı kalmadı. Ve bir caz dinleyici kitlesi oluştu. Bigalı, artık caz dinleyicisinin talep etmeye başladığını, kimi konserlerin biletlerinin satışa çıktığı gün tükendiğini anlatıyor keyifle.



Bu yıl festival 9-19 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Festival mekânları da Aya İrini Müzesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Talimhane Tiyatrosu ve Ghetto olarak belirlenmiş. Festivalin Aya İrini'deki açılış konserini cazın yaşayan efsanelerinden Stephan Micus veriyor. Bu Micus'un Türkiye'ye ilk gelişi.



Ron Carter, James Carter Quintet, Rhoda Scott, Thomasz Stanko Band, Jonas Knutsson Quartet festivalin diğer yıldız isimleri ve grupları. Charlie Hunter Trio, Sarp Maden Quartet, Erdem Helvacıoğlu & Elliot Sharp'ın performansları da kaçırılmaması gerekenler arasında.



Akbank Sanat'ta da cazın eğitim bacağına ağırlık veriliyor. Çocuklar için "Caz Yapıyoruz/Dinliyoruz" başlıklı bir panel düzenleniyor. Cazın ne olup olmadığı çocuklara anlatılıyor. İstiklal Caddesi'ndeki Akbank Sanat Merkezi'nin kafesinde de festival süresince her akşamüstü dinletiler düzenleniyor.



Akbank Caz Festivali'nin 2 milyon doların üzerinde bir bütçesi var. Festival biletlerinin ücreti de geniş bir kesime hitap edebilmesi amacıyla çok düşük tutulmuş. Öğrenci biletleri de ayrıca indirimli satılıyor.



Derya Bigalı'ya göre en güzel rekabet sanat için yapılan rekabet. Bu yüzden de diğer bankaların ya da büyük sanayi kuruluşlarının yaptığı etkinliklerin artması onu çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor.

