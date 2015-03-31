En güzel kadın ve erkek yüzü

İngiltere’de bilim insanları, bir bilgisayar programından yararlanarak, ülkede yaşayan kadın ve erkeklerin 'ideal güzellik' olarak algıladığı yüzleri belirledi.

Polis teşkilatının, suçluların robot resmini çizmek için kullandığı progrmandan yararlanan uzmanlar, dudak kalınlığı, burun uzunluğu ve alın çizgisi gibi detayları baz alarak en güzel yüzlere ulaştı.



Dünyanın önde gelen yüz haritalandırma uzmanlarından Dr. Chris Solomon, çalışmaya katılanlardan, 'ideal güzellik' olarak algıladıkları yüzleri program aracılığıyla yaratmalarını istedi.



Çıkan sonuçları, diğer 100 katılımcı, 'çekicilik' açısından değerledirdi. Daha sonra uzmanlar, puanlamaları da göz önünde bulundurarak yaratılan yüzleri bir araya getirdi.



İngiliz Daily Mail gazetesi, ortaya çıkan erkek ve kadın yüzünü, model David Gandy ve aktrist Natalie Portman'a benzediği yorumunu yaptı.



Doktor Solomon, çalışmanın, kadınlarla erkeklerin güzellik algıları arasındaki farkı da ortaya koyduğunu belirterek, Söz konusu erkek yüzünün güzelliği olunca kadınlar, erkeklerden daha feminen yüzler çizdi. Kadınlara göre inmce yüzlü, dolgun dudaklı ve traşlı erkek yüzleri daha çekici" dedi.