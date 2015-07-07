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‘En güzel bahçe’den yol geçecek

İmar planında ‘çıkmaz yol’ olarak gözükmesi nedeniyle, bölge halkınca yeşillendirilip, güzelleştirilen ödüllü bahçenin içinden yol geçirilecek

07 Temmuz 2015 21:20

İzmit’in Gündoğdu Semti’nde, semt sakinlerince yeşillendirilen ve 2004 yılında ‘Örnek Konut Yarışması'nda Ada ve Bölge birincisi olan alandan yol geçirilecek.  Vatandaşlarca yeşillendirilmiş alanın imar planında çıkmaz yol olarak gözükmesi nedeniyle, İzmit Belediyesi'nin yol çalışması başlatmasına semt sakinleri tepki gösterdi.

Hürriyet’ten Ergün Ayaz’ın haberine göre; İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde Bayındırlık Bakanlığı Konutları 5'inci adada Büyükşehir Yasası kapsamında kapatılan Bekirpaşa Belediyesi döneminde semt sakinlerince yeşillendirilen alandan yol geçirilmesi ile ilgili olarak konutlarda yaşayan Hatice Bayhan şunları söyledi:

"Evimizin önünü güzelleştirmek için bütün komşularımızla birlikte çeşitli ağaçlar ve çiçekler ekerek yaşadığımız bölgeyi güzelleştirdik. Dönemin Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk döneminde en güzel konut ve ada seçildik. Çıkmaz bir sokak için ağaçların kesilmesini ve çiçeklerimizin sökülmesini istemiyoruz" dedi.

Kendisinin Bayındırlık Konutlarında kiracı olduğunu söyleyen Necat Boyalı, "Ben kiracı olmama rağmen ağaçların sökülmesine ve güzelim yeşil alanın çıkmaz bir yol yapılmasına karşı çıkıyorum. İnsanlar yıllarca buradaki ağaçlara ve çiçeklere bakmışlar. Akşamları sohbet edecekleri güzel bir alan oluşturulmuş. Neden bu güzellik yok edilsin. Semt sakini olarak kesinlikle buradan yol geçirilmesini istemiyorum" dedi.

Çıkmaz bir yol için yeşil katliamı yapılacağını söyleyen Esin Bayhan, "Ana yola bağlanacak bir yol olsa anlayacağım. Fakat bizim güzelce yeşillendirdiğimiz ve bin bir güçlükle temin ettiğimiz çiçeklerimiz, meyve ağaçlarımızın sökülerek çıkmaz sokak yapılmasını istemiyoruz" dedi.

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