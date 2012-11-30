En güçlü ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en önemli iş ve kültür dergilerinden İngiltere merkezli Monocle’ın ülkelerin askeri ve ekonomik değil; sosyal bütünlük ve kültürüyle diğer ülkeleri etkileyişini anlatan ‘yumuşak güç’ araştırmasında ülkelerin diplomatik altyapısı, kültür alanında ortaya koydukları ürünler,, düşünce kuruluşlarının sayısı, internet kullanıcılarının sayısı,iş dünyasındaki cazibesi, son olimpiyatlarda kazanılan ödüller, eğitim kapasitesi, medyanın gücü gibi alanlar incelendi.

'Yumuşak güç' terimi ilk kez Harvard Üniversitesi profesörü Joseph Nye tarafından ortaya atıldı. Dünyanın en önemli iş ve kültür dergilerinden İngiltere merkezli Monocle'ın ülkelerin askeri ve ekonomik değil; sosyal bütünlük ve kültürüyle diğer ülkeleri etkileyişini anlatan 'yumuşak güç' araştırmasında ülkelerin diplomatik altyapısı, kültür alanında ortaya koydukları ürünler, eğitim kapasitesi, iş dünyasındaki czibesi, düşünce kuruluşlarının sayısı, internet kullanıcılarının sayısı, son olimpiyatlarda kazanılan ödüller, medyanın gücü gibi alanlar incelendi. Giriş bölümünde yumuşak gücün artık Batı'nın tekelinden çıktığı; Türkiye, Brezilya, Çin gibi ülkelerin diplomasilerinin "yumuşak" yanını ön plana çıkardıkları belirtildi.

Giriş bölümünde yumuşak gücün artık Batı’nın tekelinden çıktığı; Türkiye, Brezilya, Çin gibi ülkelerin diplomasilerinin “yumuşak” yanını ön plana çıkardıkları belirtildi.

Listenin zirvesindeki 3 ülke

1. İngiltere: Derginin listesinde yer alan ilk ülke olan İngiltere için “Futboldan pop müzik ve filmlere kadar uzanan alanlarda İngiltere, kendisini çekici ve ihraç edilebilir kılan bir ağırlığa sahip. Arada sırada ülkeye sahip olduklarının bir yumuşak güç açısından ne kadar değerli olduğunun hatırlatılması gerekiyor” yorumunda bulunuyor. 2012 Olimpiyatları’na başkent Londra’nın ev sahipliği yapması ve ünlü yönetmen Danny Boyle’un hazırladığı görkemli açılış töreninin olumlu etki yarattığı belirtiliyor. Harry Potter serisi, James Bond filmeleri, kraliyet ailesi ve bu yıl ilk Grand Slam’ini kazanan tenisçi Andy Murray İngiltere’nin “yumuşak güç” unsurları arasında sayılıyor.

Sayılarla İngiltere

Elçilik sayısı: 150

Turist sayısı: Yılda 29 milyon

En iyi film festivallerinde yarışan film sayısı: 41

Yabancı muhabir sayısı: 1,500

Son yaz ve kış olimpiyatlarındaki madalya sayısı: 66

Düşünce kuruluşu: 286

Yabancı öğrenci sayısı: 370 bin

Yabancı ülkelerde bir numara olan albüm sayısı: 22



2. ABD: Derginin listesinde 2. sırada yer alan ABD için , Barack Obama ve Mitt Romney arasında çekişmeli ve sert geçen başkanlık yarışının ülkenin yumuşak gücüne zarar verdiğini belirtiyor. Ancak NBA basketbol ligi, Taylor Swift gibi pop yıldızları, dünyanın dört bir yanında rekorlar kıran Homeland dizisi ABD’nin eğlence alanındaki yumuşak gücünü sağlam tuttu.



Sayılarla ABD

Elçilik sayısı: 169

Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar: 72

İmzaladığı çevre anlaşmaları: 23

En iyi film festivallerinde yarışan film sayısı: 111

Turist sayısı: Yılda 62 milyon

Yabancı muhabir sayısı: 2 bin 918



3. Almanya: Dergi Almanya için Euro Bölgesi krizindeki liderliği ve iş dünyasındaki markaları ile güç kazandığını belirtiyor. Şansölye Angela Merkel, açıkça yetkilerin kendisinde olduğunu göstererek ülkesini risklerden uzak tuttu. Goethe Enstitüsü ve Bundesliga’nın da etkisi önemli.



Sayılarla Almanya

Elçilik sayısı: 153

Turist sayısı: Yılda 28 milyon

En iyi film festivallerinde yarışan film sayısı: 14

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yer sayısı: 37

Son yaz ve kış olimpiyatlarındaki madalya sayısı: 74





Türkiye'nin yumuşak gücü yorumu





Monocle’ın geçen seneki listesinde 23’üncü olan Türkiye, bu yıl 20’nci sıraya yükseldi. Türkiye için şu yorum yapıldı: “İstikrarlı yükselişine devam eden Türkiye ilk defa listemizde ilk 20’ye girdi. Yeni üsler arayan küresel şirketler artan şekilde İstanbul'a bakıyor, Türk Havayolları daha maceracı rotalar ekliyor ve ülkenin pembe dizileri Avrupa’da yeni izleyiciler kazanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a yönelik büyük planlarının belki hayata geçirilmesi zor olabilir, ancak hırslı olduğu kesin. Gelecek yıllardaki mücadelesi muhafazakar güçlerin Türkiye’nin etkileyici demokratik gelişimi, ekonomik büyümesi ve sosyal liberalizmini engellememesi olacak. Giderek artan şekilde istikrarsızlaşan komşular da sorun olabilir.”

Kim hangi sırada?

1. İngiltere

2. ABD

3. Almanya

4. Fransa

5. İsveç

6. Japonya

7. Danimarka

8. İsviçre

9. Avustralya

10. Kanada

11. Güney Kore

12. Norveç

13. Finlandiya

14. İtalya

15. Hollanda

16. İspanya

17. Brezilya

18. Avusturya

19. Belçika

20. Türkiye

21. Yeni Zelanda

22. Çin

23. Portekiz

24. İrlanda

25. Polonya

26. Singapur

27. Meksika

28. Rusya

29. İsrail

30. Tayland