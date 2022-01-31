En güçlü pasaportlar listesi güncellendi: Japonya ve Singapur yine zirvede, Türkiye 50'nci sırada

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması güncellendi. Asya ülkelerinden Japonya ve Singapur ilk basamaktaki yerlerini korudu. İkinci sırayı Almanya ve Güney Kore paylaşırken, üçüncü basamakta İtalya, İspanya, Finandiya ve Lüksemburg yer buldu.

Euronews'in haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerine dayanarak hazırlanan The Henley Passport Index'e göre 199 ülkelik listede Türkiye 2021 yılına göre vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı değişmese de 7 basamak yükselerek 50. sırada yer aldı.

Japonya ve Singapur vatandaşları geçen yıl olduğu gibi 192 ülkeye vizesiz ya da ülkeye giriş sırasında verilen vize ile seyahat edebiliyor. Güney Kore ve Almanya ikinci (190), İtalya, Finlandiya, İspanya ve Lüksemburg (189) ise üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamanın en son sırasını ise 111. basamaktaki Afganistan aldı. 2010'dan beri son sırada bulunan ülke vatandaşları sadece 26 ülkeye vizesiz kabul ediliyor. Sondan ikinci sırayı 28 ülke ile Irak, üçüncü sırayı ise 29 ülke ile Suriye aldı.

Seyahat özgürlüğü eşitsizliği rekor kırdı

2014 yılında listenin zirvesinde yer alan Amerikan ve İngiliz pasaportları bu yıl İsviçre, Norveç, Yeni Zelanda ve Belçika ile birlikte 6'ncı sırada yer alabildi.

Endekste dikkat çeken bir diğer gelişme de sıralamanın tutulduğu 2006 yılından beri birçok Asya ülkesinin üst sıralara tırmanması oldu.

Seyahat özgürlüğü eşitsizliği ise bu sene tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkeler arasındaki dengesizlik listenin en üstündeki ve en altındaki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildikleri ülke sayıları arasındaki farkla ölçülüyor. Buna göre Japonya ve Singapur'un vizesiz seyahat edebildikleri ülke sayısıyla Afganistan arasında 166 ülke farkı bulunuyor.