En güçlü kadın: Merkel

Listenin bu yıl da birinci sırasında yer alan Almanya Başbakanı Merkel, böylece 3 yıldır dergi tarafından dünyanın en güçlü kadını seçilmiş oldu. Listede geçen yıl 4. sırada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, bu yıl 7. sırada yer aldı.Listede, Türkiye'den bu yıl sadece Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yer aldı. Listenin 75. sırasında bulunan ve dünyanın en güçlü kadınlarından olan Sabancı, bu konumuyla bir kez daha Türkiye'nin de en güçlü kadını olmuş oldu. Guler Sabancı, geçen yıl aynı listede 65'inci sırada bulunuyordu.Dergide, Güler Sabancı'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine büyük destek verdiği belirtilerek, Sabancı Holding'in İspanyol ve Japon ortaklarla nükleer santral kurma düşüncesine yer verildi. Sabancı'nın Uluslararası Kriz Grubu'nun (International Crisis Group) yönetim kurulu üyesi olduğu kaydedilen dergide, Sabancı'nın Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası'nın (European Round Table of Industrialists) da ilk kadın üyesi olduğu ifade edildi.Dergide, Güler Sabancı'nın Sabancı Ailesi tarafından kurulan Sabancı Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu ve amcasıyla ortak şarap ürettiği belirtildi.Sabancı, geçen yılki listede 65. sırada, Türkiye'den 2. isim olarak Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmre Barmanbek de 88. sırada yer almıştı.2. sırada ABD Federal Mevduat Sigorta Şirketi Başkanı Amerikalı Sheila Bair, 3. sırada Pepsi'nin baş yöneticisi Amerikalı İndra K. Nooyi, 4. sırada Amerikan sağlık sigortası şirketi WellPoint'in başkanı Angela Braly, 5. sırada İngiliz iş kadını Cynthia Carroll, 6. sırada Amerikalı işkadını Irene B. Rosenfeld, 7. sırada Condoleezza Rice, 8. sırada Temasek Holding baş yöneticisi Singapurlu Ho Ching, 9. sırada Areva'nın başkanı Fransız Anne Lauvergeon, 10. sırada Amerikalı üst düzey yönetici Anne Mulcahy yer aldı.Listede 54 üst düzey yönetici ve iş kadını ile 23 siyasetçi bulunuyor. Geri kalanları ise çeşitli medya grubu yöneticileri, temsilcileri ve diğer kuruluşların yöneticileri oluşturuyor.Listedeki siyasetçiler arasında ABD'den Senatör Hillary Clinton geçen yıldan birkaç sıra geriye düşse de listenin 28. sırasında yer aldı ve dergi tarafından bu yıl medyanın en fazla ilgi odağı olan kadın siyasetçisi gösterildi.ABD Başkanı George Bush'un eşi "first lady" Laura Bush da listede 44. sırada yer aldı. Geçen yıl 26. sırada bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu yıl 35. sıraya yerleşirken Fransız Ekonomi Finans ve İstihdam Bakanı Christine Lagarde 14. sırada, Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko 17. sırada, Hindistan Kongre Partisi lideri Sonia Gandi 21. sırada, İsrail Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tzipora Livni 52. sırada, Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark 56. sırada, İngiltere Kraliçesi Elizabeth 58. sırada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen 71. sırada, İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese 74. sırada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis 78. sırada ve ÜrdünKraliçesi Raina 96. sırada yer aldı.Listeye ilk kez bu yıl giren Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez ise listenin 13. sırasına yerleşirken 38. sırada Myanmar'da cunta yönetimi tarafından yıllardır ev hapsinde tutulan muhalefet lideri Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi bulunuyor.Listede Amerikalı talk şov sunucusu Oprah Winfrey (36. sırada), Yahoo internet şirketinin başkanı Susan Decker (50. sırada) ve Amerikalı ünlü gazeteci Christiane Amanpour (91. sırada) da dikkati çekiyor.