En güçlü aday 'Bay yüzde 10'

Pakistan’da 18 Ağustos’ta hükümetin baskısı sonucu devlet başkanlığı görevinden istifa eden Pervez Müşeref’in yerine kimin geçeceği bugün yapılan seçimle belli olacak. TSİ 08.00’de başlayan seçimin en güçlü adayı ise ihalelerden komisyon aldığı gerekçesiyle adı "Bay Yüzde 10"a çıkan ve 11 yıl hapis yatan Benazir Butto’nun dul eşi Asıf Ali Zerdari (53).



Geçtiğimiz günlerde Financial Times Gazetesi’nde yayınlanan bir makalede demans, depresyon ve post-travmatik stres yaşadığı öne sürülen Zerdari’yi aday gösteren iktidardaki Pakistan Halk Partisi’nin parlamento ve eyalet meclislerinde toplam 375 oy desteği bulunuyor. Bir dönem yargıçlık yapan Saidüzzaman Sıddıki’yi (72) aday gösteren eski Başbakan Navaz Şerif’in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği-Navaz partisinin ise 274 oy desteği bulunuyor.



Seçimin üçüncü adayı Müşerref yönetimini destekleyen Pakistan Müslüman Birliği tarafından aday gösterilen ülkenin ilk gazetecisi Muşahid Hüseyin Seyid (71). Pakistan parlamentosunun 342 sandalyeli alt kanadı Millet Meclisi ile 100 sandalyeli üst kanadı Senato üyelerinin yanı sıra 60 sandalyeli dört eyaletin meclis üyeleri de oy kullanacak. En çok oy alacak aday, 5 yıllık dönem için yeni cumhurbaşkanı ilan edilecek.



Seçimde, Pakistan parlamentosu ile 4 eyalet meclisinin üyeleri, gizli oylamayla yeni devlet başkanını belirliyor.Pakistan parlamentosunun 342 sandalyeli alt kanadı Millet Meclisi ile 100 sandalyeli üst kanadı Senato üyelerinin yanı sıra toplam 1170 sandalyeli olan, ancak nispi temsil ile 702 üyenin seçme hakkı bulunan Pencap, Sindh, Belucistan ve Kuzey Batı Sınır Eyaleti meclis üyeleri oy kullanacak.



En çok oy alan aday, 5 yıllık dönem için yeni cumhurbaşkanı ilan edilecek. Yeni cumhurbaşkanı, ülkenin cumhuriyete geçtiği 1956'dan beri bu göreve gelen 11. cumhurbaşkanı olacak. Adaylar ve genel bilgileri şöyle:



ASIF ALİ ZERDARİ



Eşi Benazir Butto 27 Aralık'ta suikasta kurban gittikten sonra siyasi arenada çıkış yapan Zerdari (53), Sindh eyaletinde toprak sahibi bir ailenin oğlu olarak doğdu. 1987 yılında evlendiği eşinin 1990'lardaki ikinci kabinesinde bakanlık yapan Zerdari, 1999'a kadar senatördü.



Yolsuzlukla suçlanan ve "Bay Yüzde 10" adı takılan Zerdari, yolsuzluk ve cinayet suçlamasından 11 yıl hapis yattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Zerdari, 2004 yılında kefaletle serbest bırakıldı. Müşerref, geçen yıl Butto, Zerdari ve diğer Pakistan Halk Partisi (PHP) liderlerinin ülkeye dönmesi için af çıkarmıştı. Zerdari'nin, Butto'dan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu bulunuyor.



SAİDÜZZAMAN SIDDIKİ



Eski yargıç olan Sıddıki (72), cumhurbaşkanlığına Navaz Şerif'in Partisi Pakistan Müslüman Birliği-Navaz tarafından aday gösterildi. 1936 yılında İngiliz yönetimi altındaki Hindistan'ın Kalküta eyaletinde doğan Sıddıki, 1956'da ailesiyle birlikte Pakistan'a göçtü. 1999 yılında General Müşerref, dönemin Başbakanı Navaz Şerif'i devirip iktidara el koyduğunda, Sıddıki de yüksek mahkeme yargıçlığı görevini kaybetmişti.



MUŞAHİD HÜSEYİN SEYİD



Müşerref yönetimini destekleyen Pakistan Müslüman Birliği tarafından aday gösterilen Seyid (71), eski bir gazeteci ve 1999 yılında Şerif hükümeti devrilinceye kadar, Şerif'in kabinesinde Enformasyon Bakanı olarak görev yapmıştı. 1999 yılındaki darbeden sonra tutuklanan Seyid, daha sonra Müşerref'i destekleyen partiye katılarak senatör seçildi.



