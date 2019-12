En güçlü 50 Müslüman kadından biri Türk

İngiliz hükümeti `Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu' ile `The Times' gazetesi editörlerinden oluşan jüri, İngiltere'de topluma katkısı olmuş ve kariyerinde başarı kazanmış, `İngiltere'nin En Güçlü 50 Müslüman Kadını'nı belirledi. İş dünyasındaki başarıları, siyasi ağırlıkları, toplumdaki itibarları ile karar almadaki yaratıcılıkları' göz önüne alınarak belirlenen `En Güçlü 50 Müslüman Kadın' listesinde, 12'nci sırada yer alan Dr. Gülnur Aybet, siyaset bilimci ve uluslararası güvenlik konularında uzman konumunda.Bilgisayar Mühendisi Prof. Cahid Aybet ile Osmalı Tarihçisi Dr. Gülgün-Uçel Aybet'in kızı olan Dr. Aybet, listenin Müslüman kadınların topluma katkısı olan güçlü kişiler olduğunu göstermek amacıyla oluşturulduğunu ve bir Türk'ün bu listede yer almasının çok önemli olduğunu vurguladı.Avrupalı olmak ve Müslüman olmanın çelişki olmadığını göstermesi açısından bir Türk'ün bu listede yer almasının önemine değinen Dr. Aybet, Türk kadını olarak güçlü Müslüman kadınlar listesinde yer almanın çok sevindirici olduğunu belirtti. Dr. Aybet, sözlerini şöyle sürdürdü:``Listeye alınacakları 5 kişiden oluşan jüri seçti. Jüride bulunanlar arasında, 1990'lı yıllarda İngiliz Başbakanı'nın `Siyaset Planlama Dairesi Başkanı' olan şu anda `3i' isimli şirketin genel müdürü olan Baroness Sarah Hogg, The Times gazetesinin diplomasi editörü Micheal Binyon var. Böyle seçkin bir jüri tarafından seçilmek tabii ki onur verici.''Dr. Aybet, Avrupa'da yaşayan Müslüman kadınların, Müslüman ülkelerde olduğu gibi bazı engellerle karşılaştıklarını ve uluslararası güvenlik, bilhassa Avrupa güvenliği konusunda çalışıp kendini ifade etmenin hiç de kolay olmadığını olmadığını anlattı.Güvenlik alanında çalışan bir kadın olarak, kariyerinde ilerlerken birçok engelle karşılaştığını fakat çok çalışma ve azimle bunların üstesinden geldiğini vurgulayan Dr. Aybet, ``Avrupa'da kadınların güvenlik sektöründe ilerlemelerinde çok engeller var. Türkiye'de kadınların önü daha açık'' diye konuştu.Listedeki en güçlü 12 Müslüman kadınla özel bir mülakat yapan ve bu mülakatı özel bir ekte yayınlayan The Times, listedeki tek Türk kadın olan Dr. Aybet'e de geniş yer ayırdı.Kariyerine Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde başlayan ve güvenlik alanında uzmanlaşan Dr. Aybet, lisans eğitimimi Londra Üniversitesi İktisat ve Siyaset Bilimi, yüksek lisansını da Southampton Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de yaptı. Londra Üniversitesi King's College'de Savaş Bilimleri'nde `M Phil' yaparak bu konuda uzmanlaşan Dr. Aybet, doktorasını Nottingham Üniversitesi'nden aldı. Türkiye ve Transatlantik ötesi ilişkiler ile ilgili yeni bir kitap üzerinde çalışan ve ayrıca İngiliz Akademisi için büyük projeyi yöneten Dr. Aybet, NATO ve AB'nin Bosna Hersek'teki devlet yapılandırma çabaları ile ilgili önemli projeyi yürütüyor.Dr.Aybet, 2009 yılında, ABD'nin başkenti Washington'daki `Uluslararası Akademisyenler Merkezi'nde `Güneydoğu Avrupa Uzmanı ve Akademisyen' olarak görev yapacak.