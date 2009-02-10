En golcü takım Barcelona



Avrupa'daki futbol liglerinde en yüksek gol ortalaması, maç başına 3.09 ortalama ile İspanya'nın FC Barcelona takımında bulunuyor.



İspanya La Liga'da kalan 22 hafta sonunda 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 19 galibiyet alırken toplam 68 gol atan Barcelona, maç başına 3,09 ortalama ile Avrupa'nın en fazla gol atan takımı olarak öne çıktı.



Bu sezon ilk yarıyı en fazla puanla ve en fazla golle kapatma gibi lig tarihindeki rekorları kıran Barcelona, şimdiye kadar İspanyol liginde oynadığı maçların sadece birinde gol atmayı başaramadı. Ligin ilk haftasında Numancia'ya 1-0 yenilen Barcelona daha sonra her maçında gol attı.



Avrupa'da Barcelona'dan sonra en yüksek gol ortalaması olan takım, 20 maçta 50 gol atarak maç başına 2.5 ortalaması bulunan Belçika'nın Anderlecht takımı oldu.



İspanyol haber ajansı EFE'nin verdiği sıralamada, Almanya'dan Hoffenheim 2.36, Hollanda'dan Ajax 2.18, İspanya'dan Real Madrid 2.05, İtalya'dan İnter ve Milan 1.73, İngiltere'den Chelsea 1.76, Fransa'dan Bordeaux da 1.69 gol ortalamasına sahip olarak gösterildi.

