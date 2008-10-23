En golcü kaleciler

Futbol branşında dünyada tüm zamanların en çok gol atan kalecisi Brezilyalı Rogerio Ceni.



Kalecilerin oynadıkları uluslararası kupa ve ulusal lig maçlarının göz önüne alındığı araştırmada, halen Sao Paulo takımının kalesini koruyan Ceni, kariyeri boyunca 36'sı penaltıdan, 47'si de serbest vuruştan olmak üzere toplam 83 kez rakip fileleri havalandırarak, bu alanda ilk sırada bulunuyor.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde ikinci sırada ise, daha önce bu unvanın sahibi olan, 62 golle, Paraguaylı Jose Luis Felix Chilavert yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 41 golle Kolombiyalı file bekçisi Rene Higuita var.



Bu arada, Bursaspor'un Bulgar kalecisi Dimitar Ivankov da penaltılardan attığı 35 golle listede 5. sırada kendisine yer buldu.



Listede yer alan kalecilerden Ceni, Ivankov, Vegas, Alfaro ve Butt, halen aktif sporculuk hayatlarını sürdürüyorlar.





IFFHS'nin değerlendirmeye aldığı, futbolda dünyanın en golcü 10 kalecisi şöyle:





1-Rogerio Ceni Sao Paulo Brezilya 83



2-Jose Luis F.Chilavert Penarol Paraguay 62



3-Rene Higuita Deportiva Kolombiya 41



4-Jorge Campos Puebla Meksika 40



5-Dimitar Ivankov Bursaspor Bulgaristan 35



6-Johnny Martin Vegas Sport Ancash Peru34



7-Alvaro Misael Alfaro Atletico Balboa El Salvador 31



8-Hans-Jörg ButtBayern Münih Almanya 28



9-Marco Antonio Cornez Deportes Şili 24



10-Dragan Pantelic Radnicki Sırbistan 22

