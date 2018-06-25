T24 LogoT24 Logo
Gündem

En genç ve en yaşlı milletvekilleri kim oldu?

Deniz Baykal TBMM'nin en yaşlı vekili oldu

25 Haziran 2018 03:26

AKP listesindeki adaylardan Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'in en genç vekili oldu. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi olana Kadak AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun da en genç üyesi.

AKP Kocaeli Milletvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram 11'inci sıradan; CHP Antalya Milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül 16'ncı sıradan; MHP Kayseri Milletvekili adayı 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk ise 10'uncu sıradan aday oldu. Fakat üç isim resmi olmayan sonuçlara göre parlamentoya giremedi.

79 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'dan CHP milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. Böylece Baykal, 27. Dönem'de TBMM'nin en yaşlı vekili oldu.

ETİKETLER

24 haziranmeclisseçimrümeysa kadakdeniz baykalAKPCHPgençyaşlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24