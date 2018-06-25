En genç ve en yaşlı milletvekilleri kim oldu?

AKP listesindeki adaylardan Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'in en genç vekili oldu. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi olana Kadak AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun da en genç üyesi.

AKP Kocaeli Milletvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram 11'inci sıradan; CHP Antalya Milletvekili adayı 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül 16'ncı sıradan; MHP Kayseri Milletvekili adayı 18 yaşındaki Veli Oğuzhan Öztürk ise 10'uncu sıradan aday oldu. Fakat üç isim resmi olmayan sonuçlara göre parlamentoya giremedi.

79 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'dan CHP milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. Böylece Baykal, 27. Dönem'de TBMM'nin en yaşlı vekili oldu.