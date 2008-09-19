En genç Horoz, en ihtiyar Körfez



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda geride kalan ilk 3 haftada, en genç kadroyla mücadele eden takım Denizlispor oldu. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada toplam 19 futbolcusuna yer veren Denizlispor'un sahada mücadele eden futbolcularının yaş ortalaması 23,57 olarak dikkat çekti.



Ligin en genç ikinci takımı ise, geçtiğimiz hafta sonunda şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup eden Hacettepe oldu. Oynadığı 3 karşılaşmada toplam 17 oyuncuya şans veren Hacettepe'de, forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 23,58 olarak gerçekleşti.



Üçüncü sıradaki Bursaspor da, ilk 3 maçta toplam 18 futbolcunu oynatırken, bu oyuncuların yaş ortalaması 23,88 oldu.



Turkcell Süper Lig'e bu sezon yeniden "Merhaba" diyen Kocaelispor, ilk 3 hafta sonu itibariyle oynattığı oyuncular bakımından ligin yaş ortalaması en yüksek ekibi unvanını aldı.



Kocaelispor, bu dönemde toplam 18 futbolcusuna forma şansı verirken, bu oyuncuların yaş ortalaması 27,88 oldu.



Ligin en yaşlı ekipleri arasında ikinci sırayı, yine bu sezon Turkcell Süper Lig'e yükselen Antalyaspor aldı. İlk 3 haftada 19 oyuncusunu oynatan Antalyaspor, 27,73 yaş ortalamasına sahip.



Ligin en yaşlı takımları arasında üçüncü sırada ise, ilk 3 haftada 27,17 yaş ortalamasına sahip 17 futbolcuyla mücadele eden Konyaspor yer aldı.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar forma giyen oyuncular içinde en genç futbolcu, 10 Ocak 1991 doğumlu, 17 yaşındaki Denizlisporlu Ali Helvacı oldu.



Bu arada Ankaraspor, ligde 1990 doğumlu iki futbolcuya forma şans vererek dikkat çekti. Ankara temsilcisi, 18 yaşında Uğur Demirkol ve yabancı futbolu Theo Weeks Lewis'i oynattı. Theo Weeks Lewis ayrıca, Turkcell Süper Lig'de bu sezon şimdiye dek forma giyen en genç yabancı oyuncu özelliğine de sahip.



Ayrıca, Trabzonspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış, Bursaspor'daki 18 yaşındaki Sercan Yıldırım, bu sezon forma giyen en genç oyuncular arasında yer alıyor.



Turkcell Süper Lig'de ilk 3 hafta içinde forma giyen en yaşlı futbolcu ise Fenerbahçeli Roberto Carlos.



Türkiye'deki tüm futbolcuların "ağabey"i olan Carlos'u, 34 yaşındaki futbolcular Antalyasporlu Ömer Çatkıç ve Gençlerbirliği'nden Mısırlı oyuncu El Saka takip etti.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk 3 haftada forma giyen oyuncular baz alındığında, takımların yaş ortalamalarının sıralaması şöyle oluştu:



