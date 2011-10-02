-En fazla zam çocuk süveterine İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün Giyim Harcamaları Çocuk Giyimi grubunda yer alan süveter oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre eylül ayında Geçinme İndeksindeki 93 maddenin fiyatında artış görüldü. Okulların yeni öğretim yılına başlamasıyla Giyim Harcamaları Çocuk Giyimi grubunda yer alan süveter, eylül ayında yüzde 29,12 oran ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Bunu yüzde 26,34 ile gömlek, yüzde 26,27 ile pantolon, yüzde 22,01 ile ceket izledi. Giyim ve kumaş sektöründe ithalat vergilerinin artırılması sonucu, eylül ayında yüzde 50,74 oran ile basma kumaş yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatları bir önceki yıla göre en fazla artan diğer ürünler ise yüzde 49,59 ile poplin kumaş, yüzde 46,19 ile kaput bezi, yüzde 43,91 ile fuel oil oldu. -Fiyatları azalan ürünler- Eylül ayında indekste 17 maddenin fiyatında azalış görüldü. Av yasağının bitişi nedeniyle Gıda Harcamaları Et, Balık, Kümes Hayvanları grubunda yer alan balık yüzde 35,06 oran ile eylül ayında fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Bunu, Yaş Kuru Sebze ve Meyve grubunda yer alan ve yüzde 19,24'lük düşüşle yaş üzüm, yüzde 16,10 ile armut, yüzde 13,03 ile erik izledi. İSKİ'nin 2011 Ocak ayından itibaren kademeli birim fiyat uygulamasını kaldırarak kullanım yerlerine göre tek fiyat uygulamasına geçmesi sonucu 2011 eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre şehir şebeke suyu yüzde 36,56 oranla fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatları bir önceki yıla göre azalış gösteren diğer maddeler ise yüzde 24,71 ile buzdolabı, yüzde 24,29 ile ıspanak, yüzde 24,07 ile balık oldu.