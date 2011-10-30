En fazla yardım Azerbaycan'dan

T24 - AFAD’ın açıklamasına göre uluslararası yardımlar şöyle oldu:
AZERBAYCAN: 140 kişilik arama kurtarma ekibi, bin 250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 mutfak malzemesi
FRANSA: 490 çadır
BM OCHA 400 çadır
RUSYA: 284 çadır
KAZAKİSTAN: 60 çadır ile 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba
UKRAYNA: 4 genel maksat çadırı. MISIR: 300 çadır
İRLANDA: 564 çadır
İSVİÇRE: 200 çadır, 800 battaniye ve 133 soba
İSRAİL: 5 adet prefabrik ev
CEZAYİR: 900 çadır
ERMENİSTAN 193 çadır
BELÇİKA 39 çadır
KATAR: 2 bin 500 battaniye, 580 çadır
JAPONYA: 100 çadır
İSVEÇ: 273 çadır
İTALYA: 200 çadır
İNGİLTERE: 1144 çadır