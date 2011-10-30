En fazla yardım Azerbaycan'dan

T24 - AFAD’ın açıklamasına göre uluslararası yardımlar şöyle oldu:

AZERBAYCAN: 140 kişilik arama kurtarma ekibi, bin 250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 mutfak malzemesi

FRANSA: 490 çadır

BM OCHA 400 çadır

RUSYA: 284 çadır

KAZAKİSTAN: 60 çadır ile 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba

UKRAYNA: 4 genel maksat çadırı. MISIR: 300 çadır

İRLANDA: 564 çadır

İSVİÇRE: 200 çadır, 800 battaniye ve 133 soba

İSRAİL: 5 adet prefabrik ev

CEZAYİR: 900 çadır

ERMENİSTAN 193 çadır

BELÇİKA 39 çadır

KATAR: 2 bin 500 battaniye, 580 çadır

JAPONYA: 100 çadır

İSVEÇ: 273 çadır

İTALYA: 200 çadır

İNGİLTERE: 1144 çadır



