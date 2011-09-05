En fazla terör mahkûmu Türkiye'de

T24

Amerikan haber ajansı AP, devletlerin sağladığı bilgi edinme hakkını kullanarak dünya nüfusunun yüzde 70’ine denk gelen 66 ülkede yaptığı araştırmada, 11 Eylül 2001’de ABD’de ikiz kulelere gerçekleştirilen saldırıdan bu yana terör karşıtı yasaların sertleştirildiğini ve bu kapsamda yapılan tutuklamaların arttığını ortaya koydu.AP’nin gözler önüne serdiği korkunç tabloya göre 11 Eylül’den bu yana tüm ülkelerde 119 bin 44 kişi tutuklandı, 35 bin 117 kişi de terörist olarak hüküm giydi. Türkiye ise 12 bin 897 hükümlü sayısı ile ilk sırada. 7 bin kişi ile ikinci olan Çin ile birlikte Türkiye, tüm dünyadaki tutuklamaların yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oluyor. Türkiye’de 2006 yılında terör yasasında yapılan değişikliklerin ardından 2005’te 273 olan mahkumiyet sayısı 2009’da 6 bin 345’e çıktı.Türkiye’nin ‘Kürt azınlığı ile uzun süredir ters düştüğünü’ yazan AP, Naciye Tokova örneğini veriyor. İki çocuk annesi Tokova bir protestoda “Özgür liderlik ve özgür kimlik, ya da sonuna kadar direniş ve intikam” yazılı pankart açtığı için yedi yıl hapis yattı. Ancak okuma yazma bilmeyen Tokova o pankartta ne yazdığını bile bilmiyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtlere karşı dengeli davranıldığını söylediğini hatırlatan AP, “Türkiye, ‘bir kişinin teröristi diğerinin özgürlük savaşçısı’ lafını yansıtıyor” yorumunda bulunuyor.Milliyet'in haberine göre, tüm dünyada 11 Eylül’ün ardından yasalar sertleştirildi, tutuklamalar arttı. Fakat terörist tanımı, ‘teröre karşı savaşın önderi’ ABD içinde farklı devlet organlarına göre bile değişiyor. Çin devlet güvenliğini tehlikeye atan herkesi terörist olarak yargılıyor. Tutuklamalar ve mahkumiyetlerin büyük bir çoğunluğu Uygur Türklerine karşı gerçekleştiriliyor. İspanya ise yasaları ağırlaştırarak terörü azaltmayı başardı. Bask bölgesinin ayrılmasını savunan ETA ile uzun yıllar mücadele veren İspanya’da yılda ortalama 140 kişi terör suçlarından mahkum oldu. 11 Eylül’den sonra sonra çıkan yasaya göre, İspanya’da teröristler 40 yıla kadar hapis yatabiliyor. İspanya’da son iki yıldır ölümcül düzeyde bombalı saldırı düzenlemeyen ETA’nın zayıfladığı düşünülüyor. Pakistan’da ise ABD’nin milyar dolarlık yardımları ile sıkılaştırılan yasaların hiçbir faydası olmadı. Tutuklamaların sayısı 2006’da bin 552 iken, 2009’da 12 bin 886’ya çıktı. Ancak Pakistan, Irak’ın ardından terör sonucu en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke.