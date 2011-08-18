-En fazla suistimal sağlıkta ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 2006-2010 dönemindeki harcama denetimlerinde 1 milyar 192 milyon liralık kamu zararı tespit edildi. AA muhabirinin Muhasebat Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporundan derlediği verilere göre, denetim birimleri, 2006-2010 döneminde devletin kasasından çıkan kaynaklara yönelik olarak çok sayıda ''tedavi, yeşil kart, gelir, ihale ve personel'' denetimi gerçekleştirdi. -Görev zararlarında sağlık ilk sırada- Muhasebat Kontrolörlerinin 5 yıllık incelemelerinde, devlette tedavi, yeşil kart, ihale, personel, gelir ve diğer kalemlerde 1 milyar 192 milyon 447 bin 12 liralık görev zararı bulundu. Söz konusu zararın yüzde 83,5'inin de sağlık hizmetleri kanalıyla oluştuğu belirlendi. Bu süreçte tedavi hizmetlerinde suistimal ve diğer yollarla devletten haksız olarak 588 milyon 302 bin 879 lira alındı. Yeşil kart kullanımı yoluyla neden olunan görev zararı ise 407 milyon 625 bin 121 lira oldu. İhalelerde fazla ödeme, mevzuata aykırılık ve diğer yollarla 58 milyon 62 bin 942 liralık görev zararı meydana gelirken, eksik tahsilat veya kesinti yapılması nedeniyle Hazineye gelir kaydedilmesi gereken tutarlardan kaynaklanan gelirdeki görev zararı da 47 milyon 511 bin 14 lira olarak tespit edildi. Personel kanunları, harcırah ve bağlı mevzuata aykırı işlemlerden kaynaklanan personelle ilgili görev zararı da 43 milyon 69 bin 880 lira olarak hesaplandı. Bu kalemler dışında fazla ve yersiz tahsilat, gelir kaydı gereken emanetler, fazla ve yersiz ödemeler gibi unsurların oluşturduğu diğer görev zararları da 47 milyon 875 bin 172 lira oldu. Bu arada yetkililer, mevcut personel itibariyle kamu harcamalarının sadece yüzde 2'lik bölümünün incelenebildiğine dikkati çekiyor.