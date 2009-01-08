‘En fazla Silivri’de bizimle yatarsınız’

Ergenekon duruşmasında İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, mahkeme heyetine “Şemayı açın, bizi tahliye edin. En fazla gelir Silivri’de bizimle yatarsınız” diye seslendi



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen Ergenekon Davası’nın 38. duruşmasına, aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de aralarında bulunduğu 40 tutuklu sanık katıldı.

İP’li sanıklar, Tuncay Güney’in sorgu kasetleri izlenmeden ifade vermeyi reddettiler. İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, mahkeme heyetine “Şemayı açın. Bizi tahliye edin. Ne olacak, hiçbir şey olmaz size. En fazla gelir Silivri’de bizimle yatarsınız“ diye seslendi.



Taşdelen’in savunması



Veli Küçük ise soruşturma kapsamında son olarak bazı kişilerin gözaltına alınmasına değinerek, “Son olaylar gerçekten beni üzdü. Sadece beni değil, buradaki arkadaşlar gerçekten ağlamaklılar” diye konuştu.

Duruşmada savunmasını yapan Doç. Dr. Emin Gürses’in avukatı Mehmet Taşdelen, “‘Danıştay saldırısını Allah için, Müslümanlık için yapıyorum’ demeye kimsenin hakkı yok. Ortada bir örgüt yok. Taşeron gibi davranan Alparslan Arslan var” dedi. Taşdelen, “Arslan’ın saldırıyı gerçekleştirmesi için kimyasal bir maddeyle kontrol altına alındığını düşündüğünü” öne sürdü.

Dünkü duruşmada Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Gürses’in avukatı Mehmet Taşdelen, savunmasına devam etti.



Danıştay dosyasının çok iyi incelenmesi gerektiğini söyleyen Taşdelen, bu olayın ardında gizli servis bağlantısı olduğunu öne sürdü. Danıştay davası hükümlüsü Osman Yıldırım’ın Türkiye’de iki büyük holding için iş takibi yaptığını da iddia eden Taşdelen, 35-40 milyar dolarlık iş takibi için Danıştay saldırısının gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Taşdelen, öğrencilik yıllarından beri tanıdığı Arslan’ın kibirli, ukala bir kişilik olduğunu, sadece akçeli işler için uğraştığını, gerçekleştirdiği eylemin de başörtüsü için değil, ancak para için olabileceğini düşündüğünü kaydetti.



Arslan’ın kimyasallarla kontrol altına alınıp, yönlendirildiğini düşündüğünü anlatan Taşdelen, “Bunu yapanlar Arslan’ı profesyonel bir şekilde yönlendirmişler. Danıştay dosyası iyi ki bozulmuştur. Köküne kadar gidilmesi gerekir. Hep beraber köküne kadar gidelim, bütün ilişkileri dökelim ortaya. ‘Danıştay saldırısını Allah için, Müslümanlık için yapıyorum’ demeye kimsenin hakkı yok. Ortada bir örgüt yok. Taşeron gibi davranan Alparslan Arslan var.”

Mahkeme, duruşmaların teknik açılardan kayda alındığını ancak duruşmaların haftada 4 gün yapılması sebebiyle, bunların yazılı tutanağa dönüştürülmesinde zorluklarla karşılaşıldığını belirterek, bu tutanakların taraflara en kısa sürede verilebilmesi amacıyla oturumu ilk kez uzun süreli olarak 19 Ocak’a erteledi.

