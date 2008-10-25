En fazla parayı Real Madrid kazanıyor

İspanyol AS gazetesi, denetim ve danışmanlık firması Deloitte’un İsviçre şubesinin açıkladığı rapora dayandırdığı bir haberde, dünyada en fazla yıllık gelir elde eden kulübün 351 milyon Euro ile Real Madrid olduğunu yazdı.



20 kulübün olduğu listede, Real Madrid'in ardından İngiltere'nin Manchester United Kulübü 315 milyon 200 bin Euro ile 2. sırada, İspanyol Barcelona da 290 milyon 100 bin Euro ile 3. sırada yer aldı.



Kulüp gelirlerinde Avrupa'da en yüksek gelir sağlamayı başaran kulüplerin İngiltere'den çıktığı görülürken, listede 6 İngiliz kulübü (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle United) bulundu.



Türk kulüpleri statları fazla dolduramıyor



Bu arada stat doluluk oranlarına göre kulüplere bakıldığında Santiago Bernabeu Stadı'nı 76 bin 200 kişi ile doldurmayı başaran Real Madrid yine 1. sırada yer aldı. Stadlarını en fazla doldurmayı başaran 50 takımın yer aldığı listede hiçbir Türk kulübü olmazken, Real Madrid'in ardından Manchester United 2. (75.690), Borusia Dortmund 3. (72.500), Bayern Münih 4. (69.000), Barcelona 5. (67.560) sırada gösterildi.



En fazla yıllık gelire sahip 20 kulübün listesi:



Real Madrid (351 milyon Euro),

Manchester United (315 milyon 200 bin Euro),

Barcelona (290 milyon 100 bin Euro),

Chelsea (283 milyon Euro),

Arsenal (263 milyon 900 bin Euro),

Milan (227 milyon 200 bin Euro),

Bayern Münih (223 milyon 300 bin Euro),

Liverpool (198 milyon 900 bin Euro),

İnter (195 milyon Euro),

Roma (157 milyon 600 bin Euro),

Tottenham (153 milyon 100 bin Euro),

Juventus (145 milyon 200 bin Euro),

Olympique Lyon (140 milyon 600 bin Euro),

Newcastle United (129 milyon 400 bin Euro),

Hamburg (120 milyon 400 bin Euro),

Schalke 04 (114 milyon 300 bin Euro),

Celtic (111 milyon 800 bin Euro),

Valencia (107 milyon 600 bin Euro),

Olympique Marsilya (99 milyon Euro),

Werder Bremen (97 milyon 300 bin Euro).





