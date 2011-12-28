En fazla parayı Melo aldı

T24- Türkiye'de en fazla kazanan futbolcular listesinin birinci sırasındaki Melo’nun geliri 5 milyon TL’yi buluyor. Oysa kiralık geldiği Juventus’ta kalsaydı, ücretinin yarısı vergiye gidecek ve sadece 1.1 milyon TL ile yetinecekti.





Hürriyet'in haberine göre, ülkemiz her zaman söylendiği gibi, futbolcular için bir cennet. Özellikle yabancı oyuncuların aldıkları yıllık ücretler (vergilerini de kulüplere ödettikleri için) dünyada belki de başka hiçbir yerde kazanamayacakları düzeyde. Hele bir de maç başı verilen primler göz önünde bulundurulunca, Spor Toto Süper Lig’de top koşturan futbolcular kolay kolay hiçbir meslek grubunun yanından geçemeyeceği kazançlara ulaşıyor.









Futbolcuların kazançları üzerine yaptığımız bir araştırma, hayli ilginç sonuçları ortaya koydu. Örneğin Galatasaray’ın Brezilyalı’sı Felipe Melo... İtalyan devi Juventus’tan yıllık 2 milyon Euro para kazanıyordu. Bu paranın yüzde 43’ünü vergiye ödeyen sambacının eline ancak 1 milyon 114 bin TL geçiyordu. Türkiye’de ise bu rakam iki katına çıktı. Sezon başından beri yaklaşık 109 bin dolar da prim elde eden Brezilyalı futbolcunun toplam kazancı 5 milyon TL’yi buluyor.



Ligimizin “en mutlu ve en zengin” yabancılarından biri de Ricardo Quaresma. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı son 6 ayda banka hesabına 4 milyon 831 bin TL para koydu.





En çok kazanan yerli Emre Belözoğlu





Kazanç listesine bakıldığında yabancı futbolcuların hegemonyası dikkat çekiyor. Türkiye’nin en çok kazanan yerli oyuncusu ise Emre Belözoğlu. Fenerbahçe’nin orta sahadaki vazgeçilmezi, geride bıraktığımız yarım devrede primlerle birlikte 4 milyon TL’ye yakın para kazandı. Bununla birlikte sarı lacivertli kulüp, bu sezon yeni bir uygulama ile futbolculara verdiği primlerin vergisini keserek yatırıyor. Eğer bu uygulama olmasa Emre Belözoğlu’nun ilk yarıdaki geliri daha da artacaktı.





Mehmet Topuz, Alex’ten çok kazanıyor





Fenerbahçe’nin bir diğer yerli yıldızı Mehmet Topuz’un ise ilginç bir özelliği var. Transferi Beşiktaş ile büyük bir çekişmeye sahne olan oyuncu, takımın kaptanı ve en büyük yıldızı Alex’ten daha fazla para kazanıyor.

Alex De Souza, geride bıraktığımız ligin ilk yarısı sonunda yaklaşık 3.5 milyon TL kazanırken, Mehmet Topuz’un yarım devredeki geliri 3 milyon 810 bin TL’yi buldu. Galatasaray’ın sezon başında olaylı bir biçimde kadrosuna kattığı Selçuk İnan da ilk yarı sonunda 3 milyon 209 bin TL’yi kasasına koydu.



