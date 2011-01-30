-EN FAZLA MADALYAYI RUSYA KAZANDI ERZURUM (A.A) - 30.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda dördüncü gün sonunda en fazla madalyayı Rusya kazandı. Organizasyonda en fazla sporcu ile yer alan Rusya, madalya sıralamasında 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla ilk sırada bulunuyor. Oyunlarda dördüncü gün sonunda madalya sıralaması şöyle oluştu: Ülke Altın Gümüş Bronz ----------- ------ ----- ----- Rusya 6 2 3 Güney Kore 5 3 3 Çin 2 2 2 Çek Cumhuriyeti 2 1 1 Almanya 1 2 - Japonya 1 2 1 İtalya 1 1 4 Fransa 1 1 - Kazakistan 1 - 3 Slovakya 1 - 1 Slovenya 1 - 1 İsviçre 1 - 1 ABD 1 - - Polonya - 3 - Kanada - 3 - Fransa - 1 1 Bulgaristan - 1 - İsveç - 1 - Ukrayna - 1 - Avusturya - - 1 Belarus - - 1 Macaristan - - 1 -KISA MESAFE SÜRAT PATENİ- 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kısa mesafe sürat pateni erkekler 5000 metre bayrak yarışında Çin, bayanlar 3000 metre bayrak yarışında Güney Kore altın madalyanın sahibi oldu. THY Buz Pisti'nde yapılan erkekler finalinde Kanada, Fransa, Çin ve Güney Kore takımları yarıştı. Çin'in 7:05,813'lük derecesiyle altın madalyaya uzandığı yarışta, Kanada takımı 7:06,359'luk zamanıyla gümüş, Fransa da 7:06,469'luk derecesiyle bronz madalya kazandı. Bayanlar 3000 metre bayrak yarışı finali ise Macaristan, Güney Kore, Çin ve Kanada takımlarının mücadelesine sahne oldu. Güney Kore takımının 4:18,097'lik derecesiyle altın madalya elde ettiği yarışta, Çin 4:19,136'lık zamanıyla gümüş, Macaristan da 4:19,529'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Bugünkü kısa mesafe sürat pateni müsabakaları, bu yarışlarla sona erdi. -1000 METRE YARIŞLARI- 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda kısa mesafe sürat pateni 1000 metre yarışlarında, erkeklerde Güney Koreli Tae Hoon Kim, bayanlarda Byul Eun Lee altın madalyanın sahibi oldu. THY Buz Pisti'nde yapılan 1000 metre finali, erkeklerde üç Güney Koreli, bir Çinli sporcunun mücadelesine sahne oldu. Tae Hoon Kim'in 1:32,425'lik derecesiyle altın madalyaya uzandığı yarışta, Çinli Baoku Sui 1:32,672'lik zamanıyla gümüş, Güney Koreli Il Seoung Kim de 1:32,720'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Bayanlar finali de Uzak Doğulu sporcuların yarışına sahne oldu. İki Güney Koreli, iki Çinli, bir de Japon patencinin yarıştığı final müsabakasında, Güney Koreli Byul Eun Lee 1:33,388'lik derecesiyle altın, vatandaşı Jung Min Kim 1:33,563'lük zamanıyla gümüş, Japon Marie Yoshida ise 1:33,734'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Çinli Xue Kong ise dengesini kaybedip düştüğü yarışta, gerilerde kaldı. Bugünkü kısa mesafe sürat pateni yarışları, bayanlarda 3000, erkeklerde 5000 metre bayrak yarışları finaliyle sona