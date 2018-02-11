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Spor

En fazla kurtarış yapan kaleci

KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Serkan Kırıntılı bir penaltı kurtarışının yanında toplam 13 kurtarış yaparak kırmızı kart gören takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getiren isim old

11 Şubat 2018 22:13

KONYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Serkan Kırıntılı bir penaltı kurtarışının yanında toplam 13 kurtarış yaparak kırmızı kart gören takımına zorlu deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu.
Süper Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Trabzonspor deplasmanında 9 kurtarış yapan Göztepe kalecisi Beto\'nun ardından Serkan Kırıntılı da üstün bir performans göstererek meslektaşına nazire yaptı.  
Atiker Konyaspor\'un 32 yaşındaki  kalecisi  Aytemiz Alanyaspor\'un 2-1 üstünlüğüyle giden maçta 45\'inci dakikada Emre Akbaba tarafından kullanılan penaltı vuruşunu kurtararak takımın soyunma odasına üstün götürdü. 2\'nci yaranın 64\'üncü dakikasında Moke\'nin  oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kalan Konyaspor\'un kalevisi Serkan 13 kurtarış yaparak kazanılan 3 puanın mimarı oldu. 
EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ
Serkan, Spor Toto Süper Lig\'de 21 maçın tamamında ilk 11\'de yer aldı ve 1890 dakika sahada aldı.Kalesinde 29 gol görmesine rağmen toplamda 21 maçta 87 kurtarış yaparak en çok kurtarış yapan kaleci durumunda. Ayrıca Serkan, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

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