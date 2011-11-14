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Spor

En fazla kazanan Real Madrid MADRİD (A.A)

14 Kasım 2011 20:19

-En fazla kazanan Real Madrid MADRİD (A.A) - 14.11.2011 - 2010-2011 futbol sezonu verilerine göre, dünyada en fazla gelir elde eden spor kulübünün 480 milyon avro ile Real Madrid olduğu açıklandı.  İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, geçen sezon kasasına en fazla parayı Real Madrid sokarken, onu yine bir İspanyol kulübü olan Barcelona (447 milyon avro) ve ardından İngiliz kulübü Manchester United (367 milyon avro) izledi. Milli futbolcular Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'i de kadrosunda bulunduran Real Madrid kulübü, televizyon yayın haklarından 153 milyon, stat gelirinden 149 milyon, pazarlamadan 149 milyon ve diğer farklı işlerden 29 milyon avro gelir elde etti. Real Madrid ayrıca 32 milyon avroluk kar ile dünyadaki en fazla kar eden kulüp olrak gösterildi. Gelir sıralamasında ikinci durumda bulunan Barcelona'nın ise yaklaşık 10 milyon avroluk bütçe açığı bulunduğu ancak Katar Vakfı ile yaptığı sponsorluk anlaşması sonrasında gelecek sezon bunu düzeltebileceği belirtildi. Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'dan sonra 2010-2011 sezonunda dünyada en fazla gelir elde eden kulüpler Arsenal (283 milyon avro), Milan (228 milyon avro) ve İnter (217 milyon avro) olarak sıralandı.

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