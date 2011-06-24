-EN FAZLA İŞSİZ ADANA'DA ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - İl düzeyinde temel işgücü göstergelerine göre, geçen yıl, işsizlik oranının en yüksek olduğu iller, Adana, Hakkari ve Van olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik verilerini il bazında açıkladı. İşgücüne katılma, istihdam ve işsizlik parametrelerinde tahmin sonuçlarını içeren 2010 İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergelerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 11,9 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 19,1 ile Adana olarak tahmin edildi. Bunu, yüzde 17,4 ile Hakkari, yüzde 17,2 ile Van izledi. İşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise Bayburt (yüzde 4,7), Artvin (yüzde 5,7) ve Gümüşhane (yüzde 5,8) olarak belirlendi. -İSTİHDAM- Türkiye genelinde 2010 yılı için istihdam oranı yüzde 43 olarak tahmin edildi. İstihdam oranının en yüksek olduğu illerin başında yüzde 58,1 ile Rize geldi. Artvin (yüzde 57,3) ve Gümüşhane (yüzde 55,4) istihdam oranının yüksek hesaplandığı diğer iller oldu. İstihdam oranının en düşük kaldığı iller ise sırasıyla Diyarbakır (yüzde 27,5), Siirt (yüzde 29,1) ve Şanlıurfa (yüzde 31,1) olarak tahmin edildi. -İŞGÜCÜNE KATILMA- İşgücüne katılma oranı da 2010 yılı için Türkiye genelinde yüzde 48,8 olarak tahmin edildi. İşgücüne katılma oranının en yüksek belirlendiği il yüzde 61,8 ile Rize oldu. Rize'yi yüzde 60,8 ile Artvin, yüzde 59,1 ile Burdur izledi. İşgücüne katılma oranının en düşük olduğu iller ise Diyarbakır (yüzde 31,8), Siirt (yüzde 33,3) ve Şanlıurfa (yüzde 35,5) oldu. -TAHMİN YÖNTEMİ- İlk kez 2008 yılı için il düzeyinde temel işgücü göstergelerini hesaplayan TÜİK, ''küçük alan tahminleri yöntemi''ni kullanıyor. Bu çerçevede, 26 bölge düzeyinde elde edilen işgücü araştırması verilerinin yanı sıra ekonometrik çalışmalar sonucu belirlenen il nüfusu, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, İŞKUR kayıtlı işsiz sayısı gibi dışsal değişkenler birarada kullanılarak, tahmin üretiliyor. Göstergeler, dolaylı olarak elde edildiği için verilerin değişim katsayısı, güven aralıkları ve istatistiksel anlamlılık düzeylerinin dikkate alınması gerekiyor.