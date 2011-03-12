-EN FAZLA GÖÇ KARADENİZ'DEN ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, göçün küçük şehirleri bitirdiğini, büyük şehirlerde sorunları artırdığını belirterek, en fazla göçü Karadeniz Bölgesi'nin verdiğini, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kocaeli illerinin en fazla göç aldığını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, göçün nedenlerinin başında istihdam sorunu, yöresel geçim kaynaklarının azalması ve terör sorununun geldiğini ifade etti. Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanan terör nedeniyle tarım ve hayvancılığın yok olmasının son dönemde göçün önemli nedenleri arasında yer aldığını belirten Palandöken, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin de insanları büyük şehirlere göçe zorladığını kaydetti. 2009-2010 yıllarında 2 milyon 360 bin kişinin yaşadığı yerden göç ettiğini belirten Palandöken, Bayburt, Kastamonu, Yozgat, Sivas, Sinop, Giresun, Rize, Tunceli gibi şehirlerin dışarıdaki nüfusunun, kentin nüfusunun neredeyse 10 katına ulaştığına dikkati çekti. Şehirlerin verdiği göçle, zayıf olan ekonomilerinin daha da zorlandığını, esnafın müşteri kaybettiğinden mal almaya çekindiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: ''Göç küçük şehirleri bitiriyor, büyük şehirlerde sorunları artırıyor. En fazla göçü Karadeniz Bölgesi verirken, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kocaeli en fazla göç alan illerimiz. Göç edenler sadece kendi şehirlerinde değil, gittikleri şehirlerde de sorunların büyümesine neden oluyor. Gidilen yerde iş bulunamaması, barınma sorunu baş gösteriyor. Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı verilirken, belediyeler hizmet vermede yetersiz kalıyor. Düzensiz kentleşme, çevre sorunları, işsizlik ve kültür çatışmasıyla beraber suç oranında da artış görülüyor. Kısaca sosyoekonomik yapı bozulmuş oluyor.'' Türkiye'nin iç göç sorununu çözmesi için acilen tedbirler alınması gerektiğini belirten Palandöken, bu tedbirleri, ''bölgesel bazda ve illerin özelliklerine göre mikro bazda teşvik sistemi geliştirilmeli, tarım ve hayvancılık uzun vadeli planlamalarla modern üretim teknikleri kullanılarak tekrar ayağa kaldırılmalı, tarımsal sanayi kırsal bölgelere kurdurulmalı, esnaf ve sanatkara yönelik teşvikler getirilmeli, Anadolu illerinde hızla yayılarak 112 adete ulaşan alışveriş merkezleri ve süper marketlere karşı yöresel ve geleneksel üretim korunmalı'' şeklinde sıraladı.