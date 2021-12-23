En fazla döviz alan iller; Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşın tasarruflarının yüzde 71'i hala döviz mevduat hesaplarında bulunuyor. Vatandaşların hayata geçirilen "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemine geçişi hiç kolay görünmezken, en dövizci illerin ise İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülüyor.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Kütahya izledi.

Döviz mevduatların toplam mevduattaki payının yüzde 64'e yükseldiği bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat ürünlerinin dolarizasyonu azaltması ve yeni dolar talebinin önüne geçmesi bekleniyor. Yüksek enflasyon, negatif reel faiz ve TL'nin değerinin hızla düşmesiyle birlikte son 2 yıldır giderek yükselen dolarizasyon eğiliminin illere yansıması da farklı bir tabloyu ortaya koyuyor.

İç Anadolu dolarizasyonda ilk sırada