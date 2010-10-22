-EN FAZLA DOĞUM GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Türkiye'de geçen yıl, 1 milyon 241 bin 617 doğum gerçekleşti, kaba doğum hızı binde 17,3'e geriledi. Geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise binde 11,6 ile Batı Marmara oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2008 yılında 1 milyon 281 bin 302 olan canlı doğum sayısı, 2009 yılında 1 milyon 241 bin 617'ye geriledi. Geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u ise kız oldu. Kaba doğum hızı binde 17,3 olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2008 yılında binde 18 düzeyindeydi. Diğer bir ifadeyle 2008 yılında bin nüfus başına 18 doğum, 2009 yılında bin nüfus başına 17,3 doğum düştü. Kaba doğum hızı bölgesel bazda incelendiğinde, geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu bölge ise binde 11,6 ile Batı Marmara oldu. Geçen yıl genel doğurganlık hızı (15-44 yaş grubunda bin kadın başına düşen doğum sayısı) ise binde 72,3 oldu. Genel doğurganlık hızı 2008 yılında binde 75,3 olarak hesaplanmıştı. -ORTALAMA ÇOCUK SAYISI İKİ- Toplam doğurganlık hızı (bir kadının doğurgan olduğu dönem yani 15-49 yaş dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı) 2008 yılında 2,14 çocuk iken bu rakam 2009 yılında 2,06 çocuk oldu. Başka bir deyişle bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2 olarak hesaplandı. Yaşa özel doğurganlık hızları incelendiğinde ise en yüksek doğurganlık hızının 20-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Yaşa özel doğurganlık hızının İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 20-29 yaş grubunda Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 20-34 yaş grubunda yüksek olduğu görüldü. 2009 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı ise 27 oldu.