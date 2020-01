En etkili Müslümanlar belirlendi; Erdoğan 2'nci, Gülen 10'uncu oldu

Dünyanın en etkili 500 Müslümanı belli oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'i geçerek listenin 2. sırasında yer aldı.

Merkezi Amman'da bulunan Suudi Arabistan Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi, “2012’nin en etkin 500 Müslümanı”nı seçti. "Muslim 500"de ilk 10'da 2 önemli isim yer aldı.

Başbakan Erdoğan Kral Abdullah'ın ardından ikinci sırada gelirken, Fethullah Gülen de 10. sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül listede 24. sırada yer aldı. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu da 43'üncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 50'de yer alan isimler şöyle;



1 . Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz - Suudi Arabistan

2 . Başbakan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye

3 . Sırada Fas Kralı 4. Muhammed - Fas

4 . Dr Muhammed Badie - Mısır

5 . Katar emiri Şeyh Halife bin Hamed El Sani - Katar

6 . Ayetullah Ali Hamaney - İran

7 . Ürdün Kralı Abdullah II bin el-Hüseyin - Ürdün

8 . Profesör Dr Şeyh Ahmed Muhammed Al Tayyeb - Mısır

9 . Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono - Endonezya

10 . Fethullah Gülen - Türkiye

11 . H.E. Muhammed Morsi Isa Al-Ayyat - Mısır

12 . Sultan Kabus bin Said Aal Sa'id - Umman

13 . Büyük Ayetullah Seyyid Ali Hüseyin Sistani'nin - Irak

14 . Şeyh Dr Ali Goma'a - Mısır

15 . General Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan - Birleşik Arap Emirlikleri

16 . Şeyh Dr Yusuf El Kardavi - Katar

17 . Amir Hacı Muhammed Abd Al Vahhab - Pakistan

18 . Şeyh Abdülaziz ibn Abdullah Aal Şeyh Al - Suudi Arabistan

19 . Dr K.H. Aqil Siradj Dedi - Endonezya

20 . Şeyh Salman Al Ouda - Suudi Arabistan

21 . Sheikha Munira Qubeysi - Suriye

22 . Sheikh as Sultan Muhammadu Sa'adu Abubakar III - Nijerya

23 . Şeyh Ahmed Ticani bin Ali Cisse - Senegal

24 . Cumhurbaşkanı Abdullah Gül - Türkiye

25 . Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah - Brunei

26 . Mufti Muhammad Akhtar Raza Khan Qaadiri Al Azhari - Hindistan

27 . Şeyh Muhammed Said Ramazan el-bouti - Suriye

28 . Seyyed Hasan Nasrallah - Lübnan

29 . Şeyh Abdullah Bin Bayyah - Moritanya

30 . Muhammed bin Muhammed Al-Mansour - Yemen

31 . Şah Karim Al Hussayni - Fransa

32 . H.E. Justice Sheikh Muhammad Taqi Usmani - Pakistan

33 . Şeyh Muhammed Ali Al Sabouni - Suriye

34 . Dr Amr Khaled - Mısır

35 . Mahmud Abbas - Filistin

36 . Habib Umar bin Hafiz - Yemen

37 . Kraliçe Rania Al Abdullah - Ürdün

38 . Sheikha Moza Bint Nasser Al-Missned - Katar

39 . Prof Dr M Din Syamsuddin - Endonezya

40 . Mevlana Mahmood Madani - Hindistan

41 . Habib Ali Zain Al Abideen Al Jifri - Birleşik Arap Emirlikleri

42 . Şeyh Hamza Yusuf Hanson - Amerika Birleşik Devletleri

43 . Prof Dr Ekmeleddin İhsanoğlu - Türkiye

44 . Profesör Dr Seyit Hüseyin Nasr - Amerika Birleşik Devletleri

45 . Şeyh Mehmet Nazim Adil Al-Qubrusi Al-Hakkani - Kıbrıs

46 . Şeyh Prof Dr Mustafa Ceriç - Bosna-Hersek

47 . Dr Abdulaziz Othman Altwaijri - Suudi Arabistan

48 . Khaled Mashaal - Filistin

49 . Dr Aref Ali Nayed - Libya

50 . Timothy Winter (Şeyh Abdal Hakim Murad) - Büyük Britanya