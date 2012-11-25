En etkili Müslümanlar belirlendi; Erdoğan 2'nci, Gülen 10'uncu oldu

Dünyanın en etkili 500 Müslümanı belli oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'i geçerek listenin 2. sırasında yer aldı.
Merkezi Amman'da bulunan Suudi Arabistan Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi, “2012’nin en etkin 500 Müslümanı”nı seçti. "Muslim 500"de ilk 10'da 2 önemli isim yer aldı.
Başbakan Erdoğan Kral Abdullah'ın ardından ikinci sırada gelirken, Fethullah Gülen de 10. sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül listede 24. sırada yer aldı. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu da 43'üncü sıraya yerleşti.
Listede ilk 50'de yer alan isimler şöyle;
1 . Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz - Suudi Arabistan
2 . Başbakan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye
3 . Sırada Fas Kralı 4. Muhammed - Fas
4 . Dr Muhammed Badie - Mısır
5 . Katar emiri Şeyh Halife bin Hamed El Sani - Katar
6 . Ayetullah Ali Hamaney - İran
7 . Ürdün Kralı Abdullah II bin el-Hüseyin - Ürdün
8 . Profesör Dr Şeyh Ahmed Muhammed Al Tayyeb - Mısır
9 . Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono - Endonezya
10 . Fethullah Gülen - Türkiye
11 . H.E. Muhammed Morsi Isa Al-Ayyat - Mısır
12 . Sultan Kabus bin Said Aal Sa'id - Umman
13 . Büyük Ayetullah Seyyid Ali Hüseyin Sistani'nin - Irak
14 . Şeyh Dr Ali Goma'a - Mısır
15 . General Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan - Birleşik Arap Emirlikleri
16 . Şeyh Dr Yusuf El Kardavi - Katar
17 . Amir Hacı Muhammed Abd Al Vahhab - Pakistan
18 . Şeyh Abdülaziz ibn Abdullah Aal Şeyh Al - Suudi Arabistan
19 . Dr K.H. Aqil Siradj Dedi - Endonezya
20 . Şeyh Salman Al Ouda - Suudi Arabistan
21 . Sheikha Munira Qubeysi - Suriye
22 . Sheikh as Sultan Muhammadu Sa'adu Abubakar III - Nijerya
23 . Şeyh Ahmed Ticani bin Ali Cisse - Senegal
24 . Cumhurbaşkanı Abdullah Gül - Türkiye
25 . Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah - Brunei
26 . Mufti Muhammad Akhtar Raza Khan Qaadiri Al Azhari - Hindistan
27 . Şeyh Muhammed Said Ramazan el-bouti - Suriye
28 . Seyyed Hasan Nasrallah - Lübnan
29 . Şeyh Abdullah Bin Bayyah - Moritanya
30 . Muhammed bin Muhammed Al-Mansour - Yemen
31 . Şah Karim Al Hussayni - Fransa
32 . H.E. Justice Sheikh Muhammad Taqi Usmani - Pakistan
33 . Şeyh Muhammed Ali Al Sabouni - Suriye
34 . Dr Amr Khaled - Mısır
35 . Mahmud Abbas - Filistin
36 . Habib Umar bin Hafiz - Yemen
37 . Kraliçe Rania Al Abdullah - Ürdün
38 . Sheikha Moza Bint Nasser Al-Missned - Katar
39 . Prof Dr M Din Syamsuddin - Endonezya
40 . Mevlana Mahmood Madani - Hindistan
41 . Habib Ali Zain Al Abideen Al Jifri - Birleşik Arap Emirlikleri
42 . Şeyh Hamza Yusuf Hanson - Amerika Birleşik Devletleri
43 . Prof Dr Ekmeleddin İhsanoğlu - Türkiye
44 . Profesör Dr Seyit Hüseyin Nasr - Amerika Birleşik Devletleri
45 . Şeyh Mehmet Nazim Adil Al-Qubrusi Al-Hakkani - Kıbrıs
46 . Şeyh Prof Dr Mustafa Ceriç - Bosna-Hersek
47 . Dr Abdulaziz Othman Altwaijri - Suudi Arabistan
48 . Khaled Mashaal - Filistin
49 . Dr Aref Ali Nayed - Libya
50 . Timothy Winter (Şeyh Abdal Hakim Murad) - Büyük Britanya