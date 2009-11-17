En etkili 1000'de 3 Türk

Listede modacı ve tasarımcı Erdem Moralıoğlu, tiyatro yönetmeni Mehmet Ergen ve prodüktör Leyla Nazlı da yer alıyor. Moralıoğlu, listenin moda kategorisinde Burberry markasının yaratıcı direktörü Christopher Bailey ve Stella McCartney, Alexander McQueen, Sir Paul Smith gibi dünyaca ünlü modacılarla birlikte bulunuyor. Moralıoğlu’nun, tasarımlarıyla Başbakan Gordon Brown’un eşi Sarah Brown gibi bazı siyasetçilerin eşlerinin kalbini kazandığı belirtiliyor. Listenin tiyatro ve dans kategorisindeyse tiyatro yönetmeni Mehmet Ergen ve prodüktör Leyla Nazlı bulunuyor. Ergen’in Nazlı’yla birlikte Londra-Dalston’daki eski bir dikiş makinesi fabrikasını tiyatroya çevirdiği ve sahneye çok sayıda oyun koyduğu hatırlatılıyor.