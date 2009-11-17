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Dünya

En etkili 1000'de 3 Türk

İngiltere’de London Evening Standard gazetesinin her yıl yayımladığı ‘En etkili 1000 kişisi’ listesine üç Türk de girdi.

17 Kasım 2009 02:00

İngiltere’de London Evening Standard gazetesinin her yıl yayımladığı ‘Londra’nın en etkili 1000 kişisi’ listesine üç Türk de girdi.

'En etkili 1000'de üç de Türk var

Listede modacı ve tasarımcı Erdem Moralıoğlu, tiyatro yönetmeni Mehmet Ergen ve prodüktör Leyla Nazlı da yer alıyor. Moralıoğlu, listenin moda kategorisinde Burberry markasının yaratıcı direktörü Christopher Bailey ve Stella McCartney, Alexander McQueen, Sir Paul Smith gibi dünyaca ünlü modacılarla birlikte bulunuyor. Moralıoğlu’nun, tasarımlarıyla Başbakan Gordon Brown’un eşi Sarah Brown gibi bazı siyasetçilerin eşlerinin kalbini kazandığı belirtiliyor. Listenin tiyatro ve dans kategorisindeyse tiyatro yönetmeni Mehmet Ergen ve prodüktör Leyla Nazlı bulunuyor. Ergen’in Nazlı’yla birlikte Londra-Dalston’daki eski bir dikiş makinesi fabrikasını tiyatroya çevirdiği ve sahneye çok sayıda oyun koyduğu hatırlatılıyor.

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