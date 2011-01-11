-EN ESKİ ŞARAP İMALATHANESİ ERMENİSTAN'DA WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - Dünyanın bugüne kadar bilinen en eski şarap imalathanesi, Ermenistan'da ortaya çıkarıldı. Uluslararası bir araştırma ekibi, İran sınırı yakınındaki Kafkaslar'daki bir mağarada, 6000 yıllık şarap imalathanesinde üzümleri sıkma düzeneği, fermantasyon fıçıları ve şarap kadehleri buldu. Bunun yanı sıra üzüm çekirdekleri, üzüm posası ve kurumuş asma dallarının bulunduğu antik imalathanedeki üzüm cinsinin, hala şarap yapımında kullanıldığı belirtildi. Arkeologlar, bunun şarap üretiminin bütün aşamalarını içeren en eski örnek olduğunu söylediler. Şaraphanede bulunan kurumuş üzümlere yapılan karbon testleri, üzümlerin MÖ. 4000 yıllarına ait olduğunu gösterdi. Bu bulgunun imalathaneyi, şimdiye kadar bulunan şaraphanelerden 1000 yıl daha geriye götürdüğü belirtildi. Ermenistan'ın bu bölgesindeki aynı mağara silsilesinde geçen yıl, 5500 yıl öncesine ait bilinen en eski deri ayakkabı ortaya çıkarılmıştı.