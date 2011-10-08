-''En ekonomik yakıt doğalgaz'' BURSA (A.A) - 07.10.2011 - Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, ''Doğalgaz kullanılan yüz metrekarelik bir dairede, ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacı kömürden yüzde 62, elektrikten ise yüzde 76 daha az ödeyerek karşılanabiliyor'' dedi. Tola, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğalgazın en ekonomik yakıt olma özelliğini sürekli olarak koruduğunu belirtti. Yüz metrekarelik bir konutta, ısınma ihtiyacının karşılanmasında 2 ton kömür, mutfak ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında ayda 2 tüp kullanıldığında yıllık 3 bin 144 TL harcandığını kaydeden Tola, ''Fakat doğalgaz kullanılması durumunda bu miktar bin 193 TL'ye düşüyor'' diye konuştu. ''Doğalgaz kullanılan yüz metrekarelik bir dairede, ısınma, pişirme ve sıcak su ihtiyacı kömürden yüzde 62, elektrikten ise yüzde 76 daha az ödeyerek karşılanabiliyor'' diyen Tola, şöyle devam etti: ''Yüksek yakıt giderlerinden kurtulmanın yolu doğalgazdan geçiyor. Solunan havanın kalitesini yükseltmek için Bursa halkını doğalgaz kullanmaya davet ediyorum. Kullanımı kolay, çevreci ve temiz bir yakıt olan doğalgazı yaygınlaştırmak, sosyal sorumluluk görevi. Bu nedenle temiz çevre, sağlıklı hayat için herkesi doğalğaz kullanmaya davet ediyorum.'' ''Bursagaz'dan Yılın Son Fırsatı'' sloganıyla başlattıkları doğalgaza geçiş kampanyasının, 31 Aralık 2011 tarihine kadar süreceğini söyleyen Tola, ''Kampanya kapsamında güvence bedeline ve her yeni aboneye bağlantı bedeline 3 taksit yapılacak. Ayrıca doğalgaz dönüşümü yaptırmak isteyen her müşteriye Krediver ve Aktifbank desteği ile 16 ay yüzde 0 faizli kredi kullanma imkanı sağlanıyor'' ifadelerini kullandı.