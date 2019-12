-EN DÜŞÜK TEKLİFİ HİJAZİ FİRMASI VERDİ ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK), 3 bin 500 ton canlı kasaplık sığır alımı için bugün düzenlediği ihalede, 46 firmaya davetiye gönderilirken şartname alan 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi Ürdün merkezli Hijazi and Ghosheh LTD. Co. 14 milyon 315 bin dolar ile verdi. Malzeme ve İkmal Dairesi Başkanı Yusuf Gül'ün komisyon başkanlığında düzenlenen ihalenin ilk aşamasında firmalardan yazılı teklifleri alındı. Komisyon daha sonra belgeleri değerlendirmek ve belgeleri uygun bulunanlardan nihai tekliflerini almak üzere ihaleye 1 saat ara verdi. İhalenin ilk aşamasında, Ürdün merkezli Hijazi and Ghosheh firması 3 bin 500 tonluk ithalatın tamamı için 16 milyon 975 bin dolar teklif etti. Hacılar Helal Et Kombinası'da 3.5 bin 500 ton kasaplık hayvan için 17 milyon 150 bin dolar, Altınstern-Ayvetsan da 12 milyon 390 bin avro teklifte bulundu. Saat 16.00'da başlayan ihalenin ikinci aşamasında Hijazi firması teklifini 14 milyon 315 bin dolara, Hacılar firması 14 milyon 640 bin dolara, Altınstern firmasıda 11 milyon 164 bin avro'ya (14 milyon 541 bin 400 dolar) indirdi. Komisyon Başkanı Gül, ihalenin teknik olarak sona erdiğini, kesin kararı EBK Yönetim Kurulu'nun vereceğini söyledi. İthalat, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan'dan yapılacak. Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown swiss ırkı kasaplık hayvanların yaşları 12-24 ay arasında, cinsiyeti erkek, canlı ağırlığı asgari 400 kilogram, azami 750 kilogram olacak. İthal edilecek hayvanlar, İzmir Kombinasına, 110 gün içinde teslim edilecek. İhale sonuçları EBK Yönetim Kurulu'nun yapacağı değerlendirmeden sonra açıklanacak.