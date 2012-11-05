En düşük taşıt vergisi 500 lirayı aşacak

Vergi artışlarında esas alınacak değerleme oranı 2013'te yüzde 7.8 olacak. Yeni yılda en düşük motorlu taşıtlar vergisi 518 liraya çıkacak.



Ekim ayı enflasyon verileri çerçevesinde vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerleme oranı 2013 yılında yüzde 7.8 olacak.

Vergi Usulü Kanunu'na göre, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalamaları dikkate alınarak belirlenen yeniden değerleme oranında, çeşitli vergiler, harçlar ve cezalar ile geçici vergi dönemleri itibariyle yapılacak değerlemeler esas alınıyor.

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda, çevre temizlik vergisi dışında kalan taşıt vergileri, harçlar, damga vergisi, cezalar ve değerli kağıtlar ile defter tutma hadleri yüzde 7.8 artırılacak.

Bu durumda araçlar için uygulanan motorlu taşıtlar vergisinden, emlak vergisine tabi değerlere ve pasaportlara kadar birçok mal ve hizmette, belirlenen oranda vergi artışı olacak.

Çevre temizlik vergisi ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar ve yüzde 3.9 artırılacak.



En düşük taşıt vergisi 500 lirayı aşıyor



Yüzde 7.8'lik artış sonrası yeni yıldan itibaren 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 480,70 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, 518,2 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 768,5 liradan 828.4 liraya yükselecek.



Pasaport harcı 121,5 liraya çıkacak



Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 112,79 liradan 121,5 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 300 lira olacak.



Geçen yıl yüzde 10,2 artmıştı



Söz konusu oran 2012'de yüzde 10.26, 2011'de yüzde 7.7, 2010'da yüzde 2.2, 2009'da yüzde 12, 2008'de yüzde 7.2, 2007'de yüzde 7.8, 2006'da yüzde 8.16, 2005'te yüzde 11.6, 2004'te 28.5 ve 2003'te yüzde 59 olmuştu.

Bakanlar Kurulu'nun yeniden değerleme oranını yarısına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor. Ancak Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmıyor.