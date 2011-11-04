En düşük taşıt vergisi 480 liraya çıkıyor

T24 - Vergi artışlarında esas alınacak yeniden değerleme oranı 2012'de yüzde 10.26 olarak uygulanacak. Yeni yılda en düşük motorlu taşıtlar vergsi 480,7 liraya çıkacak.



Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 10,26 oranında artacak.



Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,26 oranında artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK'in üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı'nın, 2012 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor.



Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi de tanınıyor. Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yüzde 10,26 oranında artacak.

En düşük MTV 480 lira olacak



Bu durumda 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 436 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 480,7 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 697 liradan 768,5 liraya yükselecek.



Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da, yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 9,14 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 11,75 lira olarak uygulanacak.

1 yıllık pasaport harcı 112 liraya çıkıyor



Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 102,3 liradan 112,79 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 278,25 lira olacak.

Emlak vergisi değerleri de yükseliyor



Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2012 yılında yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.



Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 190,02 liraya çıkacak.

