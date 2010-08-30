En düşük memur maaşı 167 lira artacak

T24 - Hükümetle sendikalar arasındaki toplu görüşme maratonu 5 yıl sonra yeniden anlaşmayla sonuçlandı. Memur-Sen'in imza attığı mutabakat zaptına göre kamu çalışanlarının maaşlarına Ocak ve Temmuz 2011'de yüzde 4'er zam yapılacak. Ek ödemeden yararlanamayan 1 milyon 400 bin memura ayda 80 lira artış geliyor. Eşi çalışmayan 650 bin memur da 40 lira (20+20 TL) aile yardımı alacak.

Kamu çalışanlarının gelecek yıl alacağı maaş zammı belli oldu. Hükümetle sendikalar arasında 15 Ağustos'tan beri süren görüşmelerde anlaşma sağlandı. Buna göre memurlara yüzde 4+4 olmak üzere yıllık yüzde 8 zam yapılacak. Ek ödeme almayan 1 milyon 400 bin kamu çalışanına 80 lira ek ödeme verilecek. Eşi çalışmayan yaklaşık 650 bin memur 40 lira (20+20 TL) aile yardımı alacak. Ayrıca sendika üyesi memurlara üç ayda bir 45 lira toplu görüşme primi ödenecek. Zamla birlikte en düşük memur maaşı (eşi çalışmayan, ek ödeme almayan ve sendika üyesi) 1.298 liradan, 1 Ocak'ta 1.465 liraya çıkacak. Böylece Temmuz 2011 itibarıyla en düşük memur maaşı yüzde 18 artmış olacak. Toplu görüşmelerde eş yardımından sözleşmeli personelin yararlanması da kararlaştırıldı. Ayrıca memura verilen yüzdelik zamdan, memur emeklisi de aynı oranda yararlanacak.

Hükümetle memur sendikaları arasında 15 Ağustos'tan beri devam eden toplu görüşmeler, anlaşma ile sonuçlandı. Hükümetle sendikalar, en son 2005 yılında masadan uzlaşmayla kalkmıştı. 5 yıllık aradan sonra ilk kez mutabakat zaptı imzalandı. Hükümetin iki kere revize ettiği teklifine son şekli, gecenin ilerleyen saatlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Sendikaların ısrarlı taleplerinin ardından Devlet Bakanı Yazıcı, memur konfederasyonları temsilcileri ile yaptığı görüşmeye ara vererek AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Başbakan Erdoğan ile Bakan Yazıcı'nın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Yazıcı'nın görüşmesinin ardından hükümet rakamları ikinci kez revize etti. Yüzde 3+3 olan zam önerisi yüzde 4+4'e, 70 liralık ek ödeme 80 TL'ye, 15 lira olan aile yardımı da 20 TL'ye çıktı. Hükümetin bu son teklifi, en çok üyeye sahip olan ve toplu görüşme masasında sendikalara başkanlık eden Memur-Sen tarafından kabul edildi. Böylece mutabakat zaptı imzalandı. Çoğunluğu elinde bulundurduğu için Memur-Sen'in imza atması, mutabakat zaptının yürürlüğe girmesi için yeterli oluyor. Kamu-Sen ise öneriyi kabul etmeyerek Uzlaştırma Kurulu'na gideceğini açıkladı.

Anlaşmaya göre ek ödeme almayan bütün memurlara ocak ayında 80 lira ek ödeme verilecek. Bu imkandan, döner sermaye vb. hakkı bulunmayan yaklaşık 1 milyon 400 bin kamu çalışanı yararlanacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 4 zam yapılacak. Bu zam, en düşük maaşlılar için 40 lira civarında iyileştirme getirirken, yüksek maaşlı memurun gelirini yaklaşık 160 lira artıracak. Eşi çalışmayan memur, yine ocakta 20 lira aile yardımı alacak. Sendikalı memura verilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edilen toplu görüşme primi de aylık 15 lira olmak üzere üç ayda bir 45 TL şeklinde yeniden ödenecek. Toplu görüşme primine karşılık sendikaya üye olan memurun maaşından binde 5 sendika aidatı kesilecek. Toplu görüşme priminin 15 lira olması, memurun cebine buradan da küçük bir miktarın kalmasını sağlayacak. Temmuz 2011'de ise memura yüzde 4 zam daha yapılacak. Ayrıca 20 lira eş yardımı ödenecek. Böylece oransal zam yüzde 8'e, eş yardımı da 40 liraya çıkacak.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, "Bu sene yaptığımız zamla bin 300 TL olan en düşük memur maaşı 2011 yılı Temmuz ayı itibarıyla aile yardımıyla birlikte bin 534 TL olacak. Aradaki fark net 234 lira ve oransal karşılığı yüzde 18. Bu, fevkalade bir zam. Türkiye'nin bütçesi ve diğer faktörler dikkate alındığında enflasyon oranını da çok çok aştı. Ortalama memur maaşlarındaki artış oransal olarak 13,7'ye, miktar olarak 2011 Temmuz ayı itibarıyla 215 liraya erişecek." dedi. Kamu-Sen'in anlaşmaya imza atmamasını da eleştiren Yazıcı, "Onlar da nihayetinde memurlar için 2011 yılında 4 artı 4 zam ve sendika üyelerine ayda 15 TL prim önerisinde bulunmuştu. Böylece önerilerini karşılamış olduk. Ek ödemeye ilişkin 50 TL talep etmişler, biz 80 liraya getirmişiz ama arkadaşlarımız taban aylığından söz ederek ayrılmışlardır." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, mali haklar dışında 54 madde üzerinde uzlaşı sağlandığını ifade etti. Gündoğdu, mutabakatla en düşük memur maaşında yüzde 18'lik artış olacağına dikkati çekerek, ''Yapılabilecek en ideal toplu görüşmeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu. Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız ise, "Siyasi irade bize göre kaybetmiştir. Çünkü kamu çalışanları, kısaca kamu çalışanlarını sevmeyen bir görüntüyle karşı karşıyadır." diye konuştu.