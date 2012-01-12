En düşük memur maaşı 1630 liraya çıkıyor

T24 - Memur maaş katsayıları, yüzde 2.68'lik enflasyon farkına göre yeniden belirlendi. En düşük memur maaşı 1630 liraya yükselecek.



Memur maaş katsayıları, yüzde 2.68'lik enflasyon farkına göre yeniden belirlendi.



1 Ocak'tan geçerli olmak üzere katsayılar enflasyon farkına göre düzenlenirken, 2011 yılının Temmuz-Aralık döneminde 0.06446 olarak uygulanan maaş katsayısı 0.066187'ye, 0.86251 olan taban aylık katsayısı 0.88562'ye, 0.02044 olan yan ödeme katsayısı da 0.020987'ye çıkarıldı.



0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için 32.23 TL olarak ödenen aile yardımı ödeneği zam sonrası 33,09 TL'ye, diğer yaş grubundaki çocuklar için ise 16,12 TL'den, 16,55 TL'ye artırıldı.



Aynı şekilde eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği ise 137,56 TL'den 141,24 TL'ye yükselirken, asgari geçim indirimi bekar memurlar için 59,74 liradan 66,49 TL'ye çıktı.



Yeni katsayılar, memur maaşlarına yüzde 2,68'lik enflasyon farkını yansıtacak.



Söz konusu düzenlemelerin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 6 bin 472 liradan 6 bin 649 liraya, genel müdür maaşı ise 5 bin 667 liradan 5 bin 822 liraya çıkıyor. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 2,73 oranında artış meydana geliyor.



Yeni düzenlemelerle 12'nin 1'inden maaş almakta olan bir hizmetlinin Aralık ayında bin 580 lira olan maaşı Ocak'ta bin 630 liraya, 13'ün 1'inden maaş almakta olan bir devlet memurunun Aralık'ta bin 696 lira olan aylık maaşı ise bin 749 liraya çıkıyor. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 3,16, diğer memurun maaşındaki artış 3,13 olarak belirleniyor.



9'un 3'ündeki bir öğretmenin maaşı bin 809 liradan, bin 865 liraya yükselirken, 8'in 1'indeki bir polisin maaşı da 2 bin 363 liradan, 2 bin 434 liraya yükselecek. Böylece söz konusu düzenleme ile öğretmen maaşında yüzde 3,1, söz konusu polisin maaşında da yüzde 3 oranında artış gerçekleşiyor.

Sözleşmeli ücretleri



Maliye Bakanlığı, enflasyon farkı nedeniyle sözleşmeli ücret tavanlarını da yeniden düzenledi.



Buna göre, KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin Aralık ayında 3 bin 382 lira olan ücret tavanı, Ocak'ta 3 bin 472,60 liraya çıkarıldı.



657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında çalışanların ücret tavanı ise 2 bin 999 liradan 3 bin 79,40 liraya yükseltildi.



En yüksek devlet memurunun Aralık'ta 3 bin 489 lira olan sözleşme ücreti de, 3 bin 582,50 lira olarak belirlendi.

Kıdem tazminatı tavanı 2805 lira olacak



2011 yılının Temmuz-Aralık döneminde 2 bin 731,85 lira düzeyinde bulunan kıdem tazminatı tavanı ise 2 bin 805,04 lira olarak uygulanacak.

Toplu sözleşmedeki fark da eklenecek



Öte yandan, devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından, yeni katsayılar belirlenecek. Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuç ile oluşacak fark da Ocak ayından geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak.

Kim ne kadar maaş alacak?

MEMURLAR ARALIK OCAK

Müsteşar 1/4 6.472 6.649

Genel Müdür 1/4 5.667 5.822

Şube Müdürü 1/4 2.893 2.978

Memur 9/3 1.701 1.755

Memur 13/1 1.696 1.749

Hizmetli 12/1 1.580 1.630

Öğretmen 1/4 2.072 2.135

Öğretmen 9/3 1.809 1.865

Kaymakam 7/1 3.160 3.252

Başkomiser 3/1 2.656 2.734

Polis memuru 8/1 2.363 2.434

Uzman doktor 1/4 3.394 3.493

Doktor 7/2 2.824 2.908

Hemşire-Lise 11/2 1.875 1.933

Mühendis-Büro 1/4 2.956 3.043

Teknisyen-Büro 11/1 1.784 1.840

Profesör 1/4 4.238 4.360

Arş. görevlisi 7/3 2.083 2.147

Vaiz 1/4 2.228 2.296

Avukat 1/4 3.359 3.457

Not: Bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil.



-Aralık maaşlarının içinde 137,56 liralık aile yardımı, 48,35 liralık çocuk yardımı ve buna göre hesaplanan 29,87 liralık asgari geçim indirimi yer alıyor.



-Ocak ayı maaşlarının içinde 141,24 liralık aile yardımı, 49,64 liralık çocuk yardımı ve 33,24 liralık asgari geçim indirimi de bulunuyor.