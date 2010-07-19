-EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 898 LİRA ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Memur emeklilerinin yüzde 3,59'luk zam sonrası yeni maaşları da belli oldu. En düşük memur emekli aylığı, ek ödeme ile birlikte 898 liraya yükseldi. Memurlar gibi memur emeklileri de yılın ilk 6 ayı için yüzde 1,06'lık enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk ikinci yarı zammını aldı. Böylece memur emekli maaşları, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 3,59 oranında arttı. Bu çerçevede, vergi iadesinin yerini alan yüzde 4'lük ek ödeme ile birlikte Haziran'da 864,9 lira olan en düşük memur emekli aylığı, bu ay 898 liraya yükseldi. Bunun 863,7 lirasını normal aylık, 34,5 lirasını da ek ödeme oluşturdu. Yüzde 4'lük ek ödeme ile milletvekillerinin emekli maaşı da 25 hizmet yılına göre 4 bin 787 liradan 4 bin 967 liraya çıktı. Bunun 194 lirasının milletvekillerine ek ödeme olarak ödeneceği belirtildi. Genelkurmay Başkanının emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 5 bin 680 liradan 5 bin 884 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanının ise 3 bin 976 lira olan emekli maaşı 4 bin 119 liraya yükseldi. Yeni katsayılarla Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve YÖK Başkanının maaşı da 4 bin 119 lira oldu. Genel Müdürlerin yeni maaşı 3 bin 278 lira, profesörlerin de 3 bin 92 lira olarak belirlendi. Vali ve TBMM'deki bir Daire Başkanının maaşı 3 bin 305 liraya, diğer daire başkanlarının maaşı da bin 771 liraya çıktı. -CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANLAR- Bu arada 7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yıl sonuna kadar 11 bin 400'er lira emekli maaşı almaya devam edecek. Cumhurbaşkanı ve Başbakanların emekli maaşları, Cumhurbaşkanının bütçe ödeneğine göre belirleniyor ve yıl içinde değişmiyor. Yıldırım Akbulut, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz gibi eski Başbakanların emekli maaşları da 8 bin 550 lira düzeyinde bulunuyor. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da, eşinden dolayı 6 bin 840 lira emekli maaşı alıyor. Rahşan Ecevit'e yine Bülent Ecevit'ten dolayı 6 bin 412 lira emekli maaşı ödeniyor.