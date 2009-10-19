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Ekonomi

En düşük konut kredi faizi hangi bankada?

Kısa vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çeken bankalar, düşüş trendini uzun vadeli konut kredilerine de yansıttı.

19 Ekim 2009 03:00

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle yaz aylarının sonuna doğru kısa vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çeken bankalar, bugünlerde düşüş trendini 120 ay gibi uzun vadeli konut kredilerine de yansıttı.

Uzun dönemde konut kredisine şu anda en düşük faiz uygulayan banka 120 ay vadede yüzde 0,95 faiz oranıyla Türk Ekonomi Bankası (TEB) olurken, bunu 0,97 ile HSBC izliyor. Dosya ve komisyon ücretleriyle aylık maliyet oranları yükselirken, bu TEB'de 120 ayda 1,09 düzeyinde gerçekleşiyor.
        
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş, konut almak isteyenlerin, ödeyecekleri masrafları da dikkate alarak karar vermeleri gerektiğine dikkati çekerek, ''Masrafları eklediğinizde bugün yüzde 1'in altında faiz oranı aslında yok. 1'in altındakiler masrafsız faiz oranları.'' dedi.
        
Ateş, faizler düşse de sabit geliri veya çok iyi geliri olmayanların uzun vadeli konut kredisi almalarının ilerde kendilerini zorlayabileceğini söyledi.
       
Şehir merkezlerinde sıfır konutların fiyatının çok yüksek olduğunu, bu nedenle merkezlerde insanların genellikle yaşlı binalardan ev alma eğilimine girdiklerini belirten Ateş, ''İnşaat firmaları İstanbul'un uzak bölgelerinde, Beylikdüzü ve Kurtköy gibi yerlerde inşaatları bitirebilmek için uzun vadelerde çok cüzi faiz oranlarıyla konut satmaya çalışıyor. İnsanlar depremi de dikkate alarak yaşlı binalardan ev almak yerine, bunu tercih edebilirler. Nakit parası olanlar ise İstanbul'un her tarafında, özellikle kira getirisi yüksek olan yerlerde yatırım yapabilirler.' diye konuştu.
                 
Faiz oranları

AKBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05

 

DENİZBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05

 

FİNANSBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY)  1,05

FORTİS - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09

GARANTİ - (60 AY) 0,92 - (120 AY) 1,05

HALK BANKASI - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,07

HSBC - (60 AY) 0,90 - (120 AY) 0,97

ING BANK - (60 AY)  0,85  - (120 AY) 1,07

İŞ BANKASI - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05

TEB - (60 AY)  0,95 - (120 AY) 0,95

YAPI KREDİ - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09

VAKIFBANK - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09

ZİRAAT - (60 AY) 0,98 - (120 AY) 1,08  

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