En düşük konut kredi faizi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve yurt dışı piyasalardaki olumlu
havanın etkisiyle yaz aylarının sonuna doğru kısa vadeli konut kredisi
faiz oranını yüzde 1'in altına çeken bankalar, bugünlerde düşüş
trendini 120 ay gibi uzun vadeli konut kredilerine de yansıttı.
Uzun dönemde konut kredisine şu anda en
düşük faiz uygulayan banka 120 ay vadede yüzde 0,95 faiz oranıyla Türk
Ekonomi Bankası (TEB) olurken, bunu 0,97 ile HSBC izliyor. Dosya ve
komisyon ücretleriyle aylık maliyet oranları yükselirken, bu TEB'de 120
ayda 1,09 düzeyinde gerçekleşiyor.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş, konut almak isteyenlerin,
ödeyecekleri masrafları da dikkate alarak karar vermeleri gerektiğine
dikkati çekerek, ''Masrafları eklediğinizde bugün yüzde 1'in altında
faiz oranı aslında yok. 1'in altındakiler masrafsız faiz oranları.''
dedi.
Ateş, faizler düşse de sabit geliri veya çok iyi geliri olmayanların
uzun vadeli konut kredisi almalarının ilerde kendilerini
zorlayabileceğini söyledi.
Şehir merkezlerinde sıfır konutların fiyatının çok yüksek olduğunu, bu
nedenle merkezlerde insanların genellikle yaşlı binalardan ev alma
eğilimine girdiklerini belirten Ateş, ''İnşaat firmaları İstanbul'un
uzak bölgelerinde, Beylikdüzü ve Kurtköy gibi yerlerde inşaatları
bitirebilmek için uzun vadelerde çok cüzi faiz oranlarıyla konut
satmaya çalışıyor. İnsanlar depremi de dikkate alarak yaşlı binalardan
ev almak yerine, bunu tercih edebilirler. Nakit parası olanlar ise
İstanbul'un her tarafında, özellikle kira getirisi yüksek olan yerlerde
yatırım yapabilirler.' diye konuştu.
Faiz oranları
AKBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
DENİZBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
FİNANSBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
FORTİS - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09
GARANTİ - (60 AY) 0,92 - (120 AY) 1,05
HALK BANKASI - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,07
HSBC - (60 AY) 0,90 - (120 AY) 0,97
ING BANK - (60 AY) 0,85 - (120 AY) 1,07
İŞ BANKASI - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
TEB - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 0,95
YAPI KREDİ - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09
VAKIFBANK - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09
ZİRAAT - (60 AY) 0,98 - (120 AY) 1,08