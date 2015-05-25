En düşük emekli maaşı 750 liraya çıkacak

Emekliler Temmuz zammını beklerken, hesaplar da şimdiden şekillendi. Yaklaşık 8.9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da enflasyon zammı alacak. Maaşı bin 100 liranın altında olanlara ayrıca seyyanen zam verilecek. Bin liranın üzerindekilere ise maaşları bin 100 liraya tamamlanacak şekilde seyyanen zam yapılacak.

Kilit tarih 3 Temmuz

Emeklilerin ne kadar enflasyon zammı alacağı henüz belli değil. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Bu rakam da 3 Temmuz'da enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak. Ancak ilk 4 aylık enflasyonun yüzde 4.71 çıkmasının ardından, uzmanlar ilk yarı enflasyonunun yüzde 5.5 çıkacağı öngörüsünde bulundu. Bu öngörü tutarsa, 8.9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin tamamı Temmuz'da yüzde 5.5 zam alacak. Şartları uyan emekliler, Temmuz'da, bu zamma ek olarak seyyanen artış düzenlemesinden de yararlanacak.

Maaşlar ne olacak?

Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre; en düşük emekli aylığı şu an 616 lira. Yüzde 5.5 zam ve 100 liralık seyyanen artışla birlikte, Temmuz'da en düşük emekli aylığı 750 liraya yükselecek. Seyyanen zam düzenlemesi hayata geçirilmeseydi, en düşük emekli aylığı yüzde 5.5 zam ile 650 lira olacaktı. Temmuz maaşına yansıyacak çifte zam ile birlikte en düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığının 832 liradan 977 liraya, en düşük işçi emeklisi aylığının 700 liradan 838 liraya çıkması bekleniyor. Kesin rakam, 3 Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.