'En dindar ülke Türkiye'

Almanya’nın en büyük ve saygın vakıflarından olan Bertelsmann Vakfı’nın yaptığı araştırmada kendini “çok ya da oldukça dindar” olarak tanımlayanların başında Türklerin geldiği belirtildi. Bertelsmann Vakfı’nın “Din monitörü 2013” isimli 5 yılda bir, 13 ülkede 14 bin kişinin fikri sorularak yapılan araştırmanın detayları Amerika’nın Sesi radyosunda yayınlandı. Deneklere yöneltilen “Hangi ölçüde dindarsınız?” sorusuna Türklerin yüzde 82'sinin “Çok ya da oldukça dindar” yanıtı verdiği görüldü. Türklerden sonra en dindar ikinci toplum; yüzde 74 oranla Brezilya, üçüncü sırada ise yüzde 70’le Hindistan yer aldı. Amerikalıların yüzde 67'si ve Almanların yüzde 57'si kendini dindar olarak tanımladı.

'En az dindar İsrail ile İsveç'te'

Araştırmada “En az dindar”ların yüzde 31’le İsrail ve yüzde 28’le İsveç’te olduğu belirtildi. “Din temsilcileri siyaseti belirlemeli mi?” sorusuna en çok “Evet” denilen ülke ise yüzde 28 oranı ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Almanya’da ve Türkiye’de bu oran yüzde 21 çıktı. “Ülke yönetimindeki siyasetçiler tanrıya inanmalı mı?” sorusuna Amerikalı ve Türklerin yüzde 25’i “Evet” karşılığını verdi. Bertelsmann Vakfı yetkilileri, araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerde hükümet sistemi olarak demokrasinin tartışmasız kabul edildiğini, demokrasiyi en iyi sistem olarak tanımlayan toplumların başında yüzde 95’le İsveç’in geldiğini, Türkiye’de bu oranın yüzde 82 olduğunu bildirdi.

'İslamofobi İsrail'de zirve yaptı'

Araştırma, “İslamafobi” olarak bilinen İslam düşmanlığını da kapsadı. İslamiyeti “tehdit” olarak algılayanların başında İsrail geliyor. İsrail’de oran yüzde 76'ya ulaşırken, İspanya’da yüzde 60, İsviçre’de yüzde 50, ABD’de yüzde 42 bu görüşte çıktı. Yaklaşık 3 buçuk milyon Müslüman’ın yaşadığı Almanya’da halkın yarısı İslam’ı tehdit olarak gördüklerini bildirdi. Hıristiyanlığı “tehdit” olarak görenlerin oranı Türkiye yüzde 32 çıkarken bu bakımdan ile ilk sırada yer aldı. İsrail’de toplumun yüzde 27'si Hıristiyanlığı “tehdit” olarak gördüklerini bildirdi.

'İslam diğerlerinden üstün'

Araştırma kapsamında yöneltilen “Kendi dininizi diğer dinlerden daha üstün mü görüyorsunuz?” sorusunda da Türkiye yine listenin başında yer aldı. Buna göre Türklerin yüzde 59’u İslam’ın diğer dinlerden daha üstün olduğunu düşünüyor. Sıralamada sonda yer alan İsviçre’de bu oran yüzde 12. Araştırma kapsamındaki diğer ülkelere kıyasla ortalamada daha az yabancının yaşadığı Türkiye’de kendilerini dindar olarak tanımlayanların yüzde 72’si ülkedeki göçmen oranının kendilerini rahatsız edecek boyuta olduğunu söyledi. İkinci sırada yüzde 60’la İspanya, üçüncü sırada da yüzde 58’le İsviçre var. Uyum ve göçmenlerle ilgili konuların gündemden düşmediği Almanya’da ise dindarların yüzde 46’sı ülkedeki göçmen oranından şikayetçi çıktı.