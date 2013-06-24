Ahmet Hakan'dan 'en deli, en şahane 20 Gezi sloganı'

Yaklaşık 1 aydır devam eden Gezi Parkı eylemlerinde akılda kalan, yaşanan tüm kötü olaylara rağmen yüzümüzde bir gülümseme oluşturan sloganlar oldu. Gezi eylemcilerinin zeka pırıltısını ön plana çıkartan bu sloganlar "yeni nesil" hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu sloganlar, günlük hayatımızda da yer edindi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşesinde en güzel 20 Gezi sloganını yazdı.

İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan (24.06.2013) 'En deli, en şahane 20 Gezi sloganı' başlıklı o yazısından ilgili kısım:

1- KAHROLSUN ‘bağzı’ şeyler.

2- TOMA’lara göğüs geren/İşte benim Zeki Müren.

3- Slogan bulamadım. (Kocaman bir pankarta yazılmış olarak).

4- Çare Drogba.

5- Mustafa Keser’in askerleriyiz.

6- Tüp kaçağını çakmak yakarak kontrol eden bir milleti biber gazıyla korkutamazsınız.

7- İstanbul TOMA’sını seçiyor. (Yeni üretildi... Üç seçenek sunan afişi sanal dünyada bulabilirsiniz).

8- Gaza geldik.

9- Aranızda helikopter kullanmasını bilen var mı? (TOMA’nın karşısına bir iş makinesi çıkarılmasından sonra geldi bu espri).

10- Bazılarının pahalı gaz maskeleri var, üzülüyoruz...

11- Polis kardeş! Gerçekten gözlerimizi yaşartıyorsunuz...

12- Sinirlenince çok güzel oluyorsun Türkiye. (İlk günlerde Metin Üstündağ, yani Met-Üst patlattı bunu).

13- Bu biber gazı bir harika dostum... (Buna bağlı olarak “biber gazı oley” ile “Oh biber!” de çıktı).

14- Ay resmen devrim...

15- Biz İzmir’de TOMA’ya tomat deriz.

16- Sıkma demiyorum, hobi olarak yine sık.

17- Gazı kes, öpüjem...

18- Biber gazı cildi güzelleştirir.

19- Filiz, direnelim mi?

20- Haberim yokmuş gibi sık panpa...