En değerlisi Arda...

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Turan, 15 milyon Euro bedelle Turkcell Süper Lig'in en pahalı oyuncusu durumunda bulunuyor.



Avrupa futbol liglerinin transfer piyasası bilgilerini tutan Alman internet sitesi "transfermarkt.de" nin verilerine göre Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Daniel Güiza ile Brezilyalı yıldızı Alex 14'er milyon Euro ile piyasa değeri en yüksek oyuncu sıralamasında 2. sırayı alırlarken, bu futbolcuları Galatasaraylı Fernando Meira 10 milyon Euro ile izliyor.



Türkcell Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek ilk 10 futbolcunun da 3 büyüklerde forması giymesi dikkati çekiyor.



Lig'de mücadele eden 496 futbolcu arasında piyasa değeri en yüksek 10 futbolcusunun isimleri ve formasını giydikleri takımlar şöyle:



FUTBOLCU TAKIM YAŞ GOL PİYASA DEĞERİ (EURO)



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1-Arda TuranGalatasaray 21 9/3 15.000.000



2-Daniel Güiza Fenerbahçe 28 10/2 14.000.000



3-Alex Fenerbahçe 31 8/5 14.000.000



4-Fernando Meira Galatasaray 30 10/- 10.000.000



5-Diego Lugano Fenerbahçe 28 8/2 9.000.000



6-Matias Delgado Beşiktaş 25 10/4 8.500.000



7-Bobo Beşiktaş 23 9/4 8.000.000



8-LincolnGalatasaray 29 8/5 8.000.000



9-Servet Cetin Galatasaray 27 10/1 8.000.000



10-Filip Holosko Beşiktaş 24 9/3 7.000.000