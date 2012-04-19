En değerli kulüp Manchester, Real ve Barça takipte

Forbes dergisinin listesine göre en değerli futbol kulübü art arda sekizinci yıl Manchester United oldu. Onu Real Madrid ve Barcelona izledi. İlk 20 takımın toplam değeri 15.4 milyar doları buluyor.



Forbes dergisinin gelir, karlılık ve borç seviyelerini dikkate alarak hazırladığı ''Dünyanın En Değerli Futbol Kulüpleri'' listesine göre, 2010-2011 sezonunda Manchester United değerini yüzde 20 artışla 2.24 milyar dolara çıkardı.

Böylece sekiz yıl üst üste dünyanın en değerli futbol kulübü unvanına sahip Manchester United'ın, 2010-2011 sezonunda yayın gelirleri önceki sezona göre yüzde 22'den fazla artarak 192 milyon doları buldu.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol futbol kulübü Barcelona ile finalde karşılaşan Manchester United, UEFA'dan 80 milyon dolar aldı.

Malcolm Glazer ve ailesinin sahibi olduğu Manchester United'ın bütün dünyada 330 milyon taraftarı olduğu tahmin ediliyor.



En yüksek kar Real'den



Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralamasında Manchester United'ı İspanyol Real Madrid izledi.

Real Madrid'in 2010-2011 sezonunda değeri bir önceki sezona göre yüzde 29'dan fazla artarak 1.88 milyar dolara çıktı. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Real Madrid, UEFA'dan 59 milyon dolar aldı. Real Madrid, 214 milyon dolarla en yüksek faaliyet kârına sahip kulüp oldu.

İspanyol kulübün ticari gelirleri ise Adidas, Emirates Airlines ve Bwin gibi şirketlerinin sponsorluğuyla 250 milyon dolara ulaştı.



Barcelona'nın değeri yüzde 34 arttı



Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan İspanyol Barcelona ise Manchester United ve Real Madrid'in ardından dünyanın en değerli üçüncü futbol kulübü unvanına hak kazandı.

Barcelona geçen sezonda değerini yüzde 34 artışla 1.31 milyar dolara çıkardı. UEFA'dan 77 milyon dolar alan Barcelona'nın, 2011 yılında yayın geliri 266 milyon doları buldu.

İlk beşte yer alan İngiliz futbol kulübü Arsenal'ın gelirleri yüzde 8 artışla 1.29 milyar dolar, Alman Bayern Munich'in ise yüzde 18 yükselişle 1.24 milyar dolara ulaştı. Bayern Munich, 258 milyon dolar ticari gelirle ilk sırada yer almaya devam etti.



Beş kulübün değeri 1 milyar doların üzerinde



Forbes'un listesine göre, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Arsenal ve Bayern Munich'in değeri 1 milyar doları geçiyor.

Bu kulüpler gelirlerini sadece kendi liglerindeki ve turnuvalardaki başarılarından değil, aynı zamanda zengin şirketlerin sponsorluğundan ve güçlü markalarla yaptıkları ticari anlaşmalardan elde ediyorlar.

Derginin listesinde yer alan ilk 20 kulübün 2010-2011 sezonunda ortalama işletme değeri yüzde 20 artışla 770 milyon doları bulurken, futbolcu transferleri hariç gelirleri de yüzde 23 yükselişle ortalama her takımın 319 milyon dolara ulaştı. İşletme karı ise yüzde 13 yükselişle ortalama 45 milyon dolar oldu.

UEFA'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 32 takıma dağıttığı para önceki sezona göre yüzde 23'ü aşarak toplam 1.14 milyar doları buldu. UEFA'nın yayın gelirleri yüzde 25 yükselişle 1,28 milyar dolara çıktı.



20 kulübün değeri 15,4 milyar dolar



Listede ilk 20'de yer alan futbol kulüplerinin toplam değeri 15,4 milyar doları buluyor.

İlk 20'de İngiltere'den 6, İtalya'dan 5, İspanya'dan 3, Almanya'dan 4 ve Fransa'dan 2 kulüp bulunuyor.

İtalyan futbol kulübü Juventus'un geçen sezon değeri yüzde 8 düşerken, 38 milyon dolar zarar etti. Geçen sezon ayrıca İnter Milan'ın zararı 84 milyon dolar, Manchester City'nin 123 milyon dolar ve Lyon'un 3 milyon dolar oldu.

2010-2011 sezonunda değeri, yıllık değer değişimi, borcun değerine oranı, gelirleri ve işletme karı dikkate alındığında ilk 20'de yer alan futbol kulüpleri şöyle sıralanıyor:



En değerli 20 kulüp

1- Manchester United

2- Real Madrid

3- Barcelona

4- Arsenal

5- Bayern Munich

6- AC Milan

7- Chelsea

8- Liverpool

9- Juventus

10- Schalke 04

11- Tottenham Hotspur

12- İnter Milan

13- Manchester City

14- Borussia Dortmund

15- Lyon

16- Hamburg SV

17- AS Roma

18- Marsilya

19- Valencia

20- Napoli