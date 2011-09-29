-En çok ''Umutsuz Ev Kadınları'' kazanıyor ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - ABD yapımı ''Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları)'' dizisiyle üne kavuşan oyuncular, sektörün en çok kazanan kadınları arasında başı çekiyor. Forbes.com tarafından yayımlanan listeye göre, ''Desperate Housewives'' oyuncularından Eva Longoria Parker, 2010 yılının mayıs ayından 2011'in aynı dönemine kadar kazandığı 13 milyon dolarla televizyon dizilerinin en çok kazanan kadın oyuncusu oldu. Parker, birinciliği kendisiyle aynı miktarı kazanan ''30 Rock'' dizisinin yaratıcısı ve oyuncusu Tina Fey'le paylaştı. Listede Parker ve Fey'i, 10 milyon dolarlık gelirleriyle ''Desperate Housewives''dan Marcia Cross, polisiye dizisi ''Law & Order: SVU''nun Emmy ödüllü oyuncusu Mariska Hargitay ve bir başka polisiye dizisi ''CSI: Crime Scene Investigation''dan Marg Helgenberger takip etti. ''Desperate Housewives'' dizisinin diğer ünlü ''ev kadınları'' Teri Hatcher ve Felicity Huffman da söz konusu dönemde 9'ar milyon dolar kazanarak televizyon dünyasının en çok kazanan kadınları arasında yerlerini aldı. Forbes.com geçtiğimiz aylarda en çok kazanan kadın sinema oyuncularını da açıklamıştı. Listenin ilk sırasını 30 milyon dolarlık yıllık gelirleriyle Angelina Jolie ve Sarah Jessica Parker paylaşmıştı.