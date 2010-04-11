EN ÇOK TARAFTAR KİMDE

T24- Türkiye'de futbol seyircisi üzerine yapılan bir araştırma en çok taraftarı olan takımı belirlerken, en çok kızılan, en çok para harcayan ve en ateşli taraftara sahip futbol takımlarını da ortaya çıkardı. Hürriyet Gazetesi'nin Adil Gür yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi’ne oldukça kapsamlı ve ilginç sonuçlar elde edilen bir futbol araştırması yaptırdı. Ortaya en ateşli, en çok taraftara sahip, en çok kızılan, en çok para harcayan, en erkek taraftarı olan takımlar çıktı. İşte çarpıcısı sonuçlar

Diğer takım taraftarları tarafından en çok kızılan takım Fenerbahçe. Bunu Galatasaray izliyor ama Diyarbakırspor cevabı da oldukça yüksek. Her beş Trabzonlu’dan biri Diyarbakırspor’a gıcık. İstanbul’da ise Diyarbakır’a en tepkili olanlar yüzde 14 ile Beşiktaşlılar.

Futbol severlerin yarısından çoğu maç uğurlarına inanıyor. Çoğunluk dua ediyor. Bunu maçı hep aynı mekanda izlemek, aynı koltukta maça bakmak, aynı kıyafeti giymek takip ediyor.

En çok taraftar yüzde 33.8 ile Galatasaray’ın. Ardından yüzde 26.6 ile Fenerbahçe geliyor. Beşiktaş 18.4 ile üçüncü. Yüzde 10.1 ile dördüncü Trabzonspor’u yüzde 2.9 oranla Bursaspor izliyor. En ateşli taraftar yüzde 44.8 ile Çarşı taraftarı. Bunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor takip ediyor. Takımına en bağlı taraftar Cimbombom’un. Aynı şekilde en sıkı seyirci ve izleyici kitlesi de sarı-kırmızılı. Futbol için en çok taraftarı bulunan Galatasaraylılar futbola en çok vakti de harcıyor. Ama iş paraya gelince cimriler. En az harcamayı onlar yapıyor. Fenerbahçe taraftarı spora en çok parayı harcıyor.





EN GENÇ TAKIM GALATASARAY





Futbolla en haşır neşir olan Galatasaray taraftarı; yüzde 82.6’sı futbolla ilgileniyor. Bunu yüzde 77.8’le Fenerbahçe taraftarı takip ediyor. Ardında çok küçük bir farkla (yüzde 77.4) Beşiktaş taraftarı var. Ve son olarak yüzde 62.9 ile onları Trabzonsporlular geliyor. En erkek takım Galatasaray, en çok kadın taraftar Trabzonspor’da. Kadın erkek, dengesinin en iyi ayarlandığı takım Beşiktaş. En genç taraftarı olan takım Galatasaray, Beşiktaş ile Trabzon en yaşlı taraftarlara sahip. Eğitim oranı en düşük olan takım Galatasaray ama bunda genç bir taraftar kitlesine sahip olmasının etkisi büyük. Çünkü bu genç taraftarların büyük bir bölümü halen öğrenci. Genç taraftarının azlığı Beşiktaş’ı en eğitimli taraftar profiline çıkarıyor.





EN ROMANTİK TRABZONSPORLULAR





Tarafların yüzde 57’si derbi için arkadaş randevularından vazgeçmeye hazır. Doğumgünleri de vazgeçilebilecek ilk aktivitelerin başında. Sevgilililer Günü ve bir yakının düğünü de gözden çıkarılıyor. En romantik Trabzonsporlular, doğumgününden ve evlilik yıldönümlerinden vazgeçemiyorlar. En maço olanlarıysa Fenerbahçe taraftarı. Onlar evlilik yıldönümü falan dinlemiyor. En zor vazgeçilense, ne kadar fanatik olunursa olunsun iş görüşmeleri ve sınavlar.

Hakem takım aleyhine karar verirse taraftarların her dördünden biri küfür ediyor. Bunu alkışla protesto, yuhalama, ıslık ve elindekini fırlatma takip ediyor. Tabii küfür erkekler arasında daha yaygın. “Elimde bir şey varsa fırlatırım” diyenlerin oranı ise kadınlarda yüksek.





SOYADI GİBİ TAKIM TUTULUYOR





Taraftarladan yüzde 89’u doğuştan kendi takımlarını tutuyor. Ama çevre baskısına maruz kalanlar yok değil. Takım değiştirenlerin çoğunluğunda eş ve nişanlı etkisi en fazla. Erkek arkadaşın etkisiyle takım değiştiren kadınlar var. Bu takımlar arasında en fazla bırakılanı yüzde 3.3 ile Galatasaray ardından yüzde 2.7 ile Fenerbahçe ve Beşiktaş geliyor.

Ankete katılanların çoğu, “babam, ben ve çocuğum aynı takımı tutuyoruz” cevabını veriyor. İkinci yoğun cevap “Babam ve ben”. Üç nesil aynı takımı tutanlar en çok Trabzonsporlular. Beşiktaş’ta bu gelenek zayıf. Taraftarların yüzde 80’i takımına bağlı, asla bırakmayacağını söylüyor. Ama istisnalar var. Örneğin takımı maçı satarsa, 10 yıl şampiyon olamazsa veya küme düşerse takımımızdan vazgeçebiriz diyorlar.





HEPSİNİN GÖNLÜNDE ARDA YATIYOR





Futbol severlerin yüzde 25’i takımlarında Arda’yı görmek istiyor. Bunu yüzde 12 ile Alex ve Sercan izliyor. Peki futbolcular kazandıkları parayı hak ediyor mu? Taraftarların yarısından çoğu yerli futbolcuların kazandıkları parayı hak ettiği görüşünde. Ama yabancı futbolcularda durum değişiyor. Yabancıların aldıkları parayı hak etmediklerini düşünüyorlar. Futbolculara aldıkları parayı en çok helal eden Galatasaray taraftarı. Tam tersiyse Trabzonspor taraftarı. Teknik direktörlerde de aynı durum geçerli: Yerli hocaların paralarını hak ettiği düşünülürken, yabancı direktörlerin hak etmediği kanısı hakim.

EN ÇOK BARCELONA TARAFTARI VAR

Her 100 erkekten 65’i bir de yabancı takımı tutuyor. Bu orana daha çok gençler dahil. Barcelona yüzde 20.8’le birinci sırada ve Türkiye’de Beşiktaş kadar taraftara sahip. Hemen ardından Real Madrid ve M. United ile Milan geliyor.

TARAFTARIN YÜZDE 70’İ ERKEK 3O’U KADIN AMA PARASI OLAN FUTBOLLA İLGİLENİYOR

Araştırma; 20-22 Mart 2010 günleri Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, 42 il ve 165 ilçede bunlara bağlı 201 mahalle ve köyde, 15 yaş ve üstü nüfusu temsil eden 1.829’u kadın, 3.605 denekle hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı. Bu kişilerin yüzde 56’sı futbolla ilgilenip bir takım tuttuğunu söyledi. Anketi katılan 15 yaş ve üstü denekler Türkiye nüfusundaki yaklaşık 53.560.000 kişiyi temsil ediyor. Bu durumda futbolla ilgilenip takım tutanların da yaklaşık 30 milyon kişiyi temsil ettiği düşünülebilir. Sonuçlara göre futbolla ilgilenenlerin yüzde 70’i erkek, yüzde 30’u kadın. Yaş ilerledikçe taraftarların futbola olan ilgisi azalıyor. Futbola meraklı olanların yüzde 40’ı 15-24 yaş arasındayken, ilgi düzeyi 41 yaş üstünde yüzde 27’ye kadar iniyor. Ama konu eğitim olunca futbolla ilişki doğru orantılı olarak yükseliyor. Yani eğitim arttıkça futbola ve takıma bağlılık artıyor. Örneğin, futbol severlerin yüzde 57.3’ lise ve yüksek okul mezunu. Kazandığımız para da futbola bizleri yakınlaştırıyor. Eline 0-599 lira gelir geçenlerin ilgisi yüzde 46’yken, bu oran 3 bin lira ve üzeri kazananlarda yüzde 73’e kadar çıkıyor.

SPOR DENDİĞİNDE AKLA FUTBOL GELİYOR SPOR HABERLERİ MUTLAKA OKUNUYOR

Futbol severlerin çoğu aynı zamanda iyi bir gazete okuru. Yüzde 81.2’si gazete okuduğunu söylüyor. Bu da Türkiye’de en az 24 milyon gazete okuyucusu olduğunu gösteriyor. Yani bir gazeteyi ortalama sekiz kişi okuyor. En çok okunan gazete yüzde 37 ile Posta. Bunu yüzde 29 ile Hürriyet takip ediyor. Erkekler yüzde 75.5’i spor haberlerini birinci sırada takip ediyor. Aynı şekilde gençlerde spor haberlerine kayıtsız kalamıyor. Spor deyince de erkeklerin yüzde 90’ının aklına futbol geliyor.

İKİNCİ TAKIM OLARAK BEŞİKTAŞ TUTULUYOR FENERLİLER BURSA’YA SEMPATİ DUYUYOR

* Taraftarların yüzde 66’sı ikinci bir takıma sempati duyuyor. İkinci takım olarak en çok tercih edilen Beşiktaş ve ardından Galatasaray.

* Şaşırtıcı olarak bu takımları Fenerbahçe yerine Bursaspor takip ediyor.

* Beşiktaşlılar’ın yüzde 17’si Galatasaray’a, yüzde 7.3’ü Fenerbahçe’ye, Galatasaray’lıların 12.9’u Beşiktaş’a, yüzde 4.8’i Fenerbahçe’ye, Fenerbahçeliler’in yüzde 9.7’si Bursa’ya, yüzde 8.1 Beşiktaş’a yüzde 2.3 Galatasaray’a sempati duyuyor.

FUTBOLLA İLGİLENMESE BİLE FUTBOLCU DAMAT İSTİYOR

“Futbolla hiç işim olmaz” diyenlere de sorular soruldu. Yüzde 18’i futbolu zaman kaybı olarak görüyor. Ankete katılanların yüzde 29’u sinirli olurken, yarıya yakını takımları kaybettiğinde bu sonuçtan etkilenmiyor. Aynı insanların yüzde 44.6’sı kızlarının futbolcuyla evlenmesini istiyor. Gerekçeleriyse yüzde 68.3’ünde para ve yüzde 22.5’inde şöhret. Kızını futbolcuya vermeyenlerse ailesine vakit ayırmaz ve çapkın olur diye korkuyor.