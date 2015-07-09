En çok Suriyeli Türkiye'de



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'de beşinci yılına giren iç savaş nedeniyle milyonlarca kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Suriyelilerin bir kısmı ülke içinde yer değiştirirken, 4 milyon 270 bin kişinin de yurtdışına kaçtığı belirtildi.

Yurtdışına giden Suriyelilerin yüzde 45'inin Türkiye'ye sığındığına dikkat çeken BM, Türkiye'nin böylece Suriyelilere dünya genelinde en çok koruma sağlayan ülke olduğunu kaydetti. Açıklamada, yaklaşık 7 milyon 600 bin mültecinin de ülke içinde göç ettiği ifade edildi.

Çatışmaların ne zaman sona ereceği yönünde bir işaret bulunmadığını ve bu nedenle sığınmacı sayısının artmaya devam edeceğini belirten BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Antonio Guterres, dünyada çeyrek yüzyıldır yaşanan en büyük mülteci krizinin söz konusu olduğunu söyledi.

Suriyelilerin içinde bulunduğu zor koşullara da değinen Guterres, "Bu insanların dünyanın yardımına ihtiyacı var, korkunç koşullar altında yaşıyorlar ve hızlaa yoksulluğa sürükleniyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'a sığınan Suriyeliler, bir yandan da Avrupa ülkelerine gelmeye çalışıyorlar. Suriye'deki iç savaşta 220 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.